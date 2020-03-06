Советы от барберов: Не стоит приводить свою даму на стрижку

В Минске прошел мастер-класс для мужчин с бородой и\или усами, так завершился фестиваль SpadarFest. Он длился 10 дней, а участвовали в нем 12 барбершопов, где мужчинам стригли бороды и\или усы по фиксированной цене в 10 рублей. Акция закончилась необычным мастер-классом «Как стать самым красивым к 8 марта». В течение вечера барберы в формате 5-минутных «выступлений в лифте» поделится простыми доступными секретами по уходу за собой.

- Хочу поблагодарить всех гостей, кто приходил в барбершопы и участвовал в SpadarFest, - говорит организатор Олег Резанович. – Каждый получал специальный «билет удачи» и мог выиграть годовой запас профессиональной косметики по уходу для мужчин. За десять дней раздали более двухсот пятидесяти билетов, так что смело можем говорить, что фестиваль был интересным для сотен минчан. Барбер-культура в нашей стране только зарождается, многие люди еще почему-то стесняются ходить в барбершопы. К сожалению, еще существуют какие-то барьеры, которые такими фестивалями мы бы хотели рушить.

В акции участвуют 12 топовых барбершопов города: «Барбершоп 57», «Бюро 20/16», Barrymore, Big Bro, Brock Barbershop, Blacklist, FAZA, Grove Street, Jackson, Platforma, Spectre, LaFamilia. Монолог спикера от последней площадки, Александра Вабищевича, был самым эмоциональным:

- Мы много говорим о предпочтениях гостей, но давайте озвучим и некоторые советы от барберов по поводу посещения барбершопов: первое - оставьте свою даму дома. А если уж она пришла, то пусть сидит в зале ожидания. И не дает советы мастеру, как на самом деле постричь ее «бубочку». Вы, мужчина, должны сразу решить, какую стрижку хотите и далее комментарии «сочувствующих» - лишние. Второе - пусть все ваши желания будут реалистичными. Вы приходите и показываете фотографии Криштиану Роналду, а потом спрашиваете, почему в итоге вы не выглядите как он. Ну что же, прическа - это верх и низ лица, а все, что посередине - подарила природа и генетика. Третье - ну пожалуйста, снимайте наушники! Когда стрижешь и человек начинает резко разговаривать сам с собой и громко, и дергая ухом - можно подровнять затылок не так, как планировалось. Ну и последнее - нельзя передумать на полдороги, когда полголовы сбрито или борода полностью уложена. Решил - будь мужиком и носи стрижку гордо!

Барберы и публика обсудили важные вопросы, например, почему мужчины стесняются ходить в барбершопы и стригутся дома сами с помощью расчески и близких родственников. Сошлись на мысли, что культура недостаточно развита, а человек не понимает, что барбер - еще и стилист, и психолог, и консультант, который подскажет правильные уходовые средства, тем более сейчас есть и средства родом из Беларуси, не уступающие мировым аналогам. Женщины спрашивали, почему борода так колется (тут или терпеть или использовать смягчающие масла), мужчины - сколько времени «перетерпеть», пока борода растет и когда ей уже можно придавать форму (от шести недель), главное – люди говорили об уходе за собой, то есть о любви к себе, которая у белорусов тоже только развивается… Организаторы же напоминают, что хорошо выглядеть – это не вопрос денег или знаний, это философия уважения к себе.

- Мы проводим много мастер-классов, но такой диалог между мастерами и публикой у нас получился впервые, - признается основатель школы барберов B-school Андрей Маранов, которая и стала площадкой для мастер-классов. - Мы занимаемся подготовкой барберов с нуля, а также помогаем берберам повысить свою квалификацию. У нас проходят мастер-классы, интенсивы, просто тусовки, потому что такая работа – не просто работа, а работа ради общения, работа ради отдыха.

Закончится вечеринка просмотром фильма «Бойцовский клуб» на одной из стен заведения.

КСТАТИ

10 советов от барберов, как стать самым красивым для своей женщины на 8 марта!

В Минске в рамках SpadarFest пройдет мастер-класс для бородатых мужчин (подробно)

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