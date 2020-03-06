Итоги конкурса «Комсомолки» «Похвастай своей бородой»

27 февраля мы объявили конкурс среди бородачей. Для участия нужно было просто прислать свое фото и получить шанс на победу - получение баночки бальзама после бритья от бренда Spadar и деревянной расчески для бороды. Среди пришедших фото мы выбрали 8 наиболее интересных - встречайте победителей.

Денис.

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Иван Олейник, детский фотограф.

- Бороду отпустил, когда заметил, что при работе дети очень положительно на нее реагируют. Мне стало гораздо проще фотографировать маленьких, да и не маленьких тоже. Где-то на генном уровне в нас зашито, что мужчина должен быть с бородой! Плюс она у меня светлая, на две трети седая, а это Дед Мороз, Айболит и т. д. - все положительные персонажи из сказок и историй имели седые бороды, в отличие от бармалеев всех мастей. Фото сделано после ошкуривания невысушенной доски. Иван Олейник, детский фотограф.

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Дмитрий.

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Тарас.

- Моя любимая растительность на лице. Стригу сам, от усов всячески избавляюсь. На морозе реально греет. Тарас.

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Виктор.

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Павел.

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Гриша.

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Сергей.

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