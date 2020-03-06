Четыре сценария выгодного отдыха на 8 марта

В этом году 8 марта выпал на воскресенье, поэтому организовать себе длинные праздничные выходные, к сожалению, не получится. Тем не менее, в Приорбанке составили четыре сценария праздника, которые подойдут как любительницам домашнего уюта, так и тем, кто ведет активный образ жизни. А с карточкой Приорбанка, подключенной к программе лояльности KEYcard у вас получится еще сэкономить и вернуть себе до 20% от стоимости покупок в виде манибэка.

Уютный домашний праздник

Для создания атмосферы праздника совсем не обязательно куда-то идти. Можно организовать уютный выходной у себя дома. Заказать продукты для праздничного стола можно в интернет-магазине re-store.by. В нем представлены продукты более 50 всемирно известных брендов: сыры Castello, спагетти Divella, японские соусы, французская горчица и многое другое. Здесь же можно купить специальные подарочные наборы, например, печенья с предсказаниями или конфеты ручной работы. Возврат на карту Приорбанка от re-store.by составит 3-4%.

Если же настроение не располагает к готовке, то можно воспользоваться службой доставки еды Crazy Cook. У них богатый выбор осетинских пирогов, пицц по староитальянским рецептам и паст. В обоих случаях заказать еду можно, не выходя из дома. Сервисы включают в себя быструю обработку заказов, оставленных онлайн и оперативную доставку в любой район Минска. По KEYcard можно сэкономить 4-5%.

Прекрасным завершением домашнего праздничного вечера может стать совместный просмотр любимого фильма или сериала через онлайн-кинотеатр Megogo. Коллекция сервиса насчитывает более 11 тысяч фильмов самых разных жанров, а еще поддерживает трансляцию более 130 телеканалов. Поэтому найти увлекательное и интересное шоу не составит большого труда. Манибэк по картам Приорбанка составляет 4%.

Обновляем гардероб

Если проводить выходной дома совсем не хочется, то можно предложить подругам пройтись по магазинам и обновить гардероб, например, в магазине платьев Fiolet. Тем более что сейчас магазин радует покупательниц солидными скидками. А клиентам Приорбанка дополнительно вернут 8,5% с каждой покупки.

Подобрать обувь к новому образу поможет сеть магазинов Caprice. В них представлен широкий выбор обуви известных европейских брендов из натуральной кожи. Сапоги и полусапожки, женские ботинки и полуботинки, изящные туфельки и сандалеты – ассортимент внушает доверие. По картам Приорбанка манибэк 3%.

Отметить удачный шопинг можно в клубе «Европа», который претендует на звание самого вместительного в столице. Его зал способен принять одновременно до тысячи человек. Профессиональная акустика в сочетании с изысканным интерьером и отличным подбором музыки позволят танцевать до утра на полную катушку. А по программе KEYcard получиться сэкономить 3%.

Спорт никто не отменял

Поклонницы здорового образа жизни 8 марта могут получить заряд бодрости в бассейне, на беговой дорожке или фитнес-тренировке в ФОЦ Машерова, площадь которого составляет 2635 «квадратов». Здесь также есть СПА-салон и зал для игры в волейбол. Есть и манибэк по картам Приорбанка в 5%.

После активной тренировки восполнить энергию вкусной и здоровой пищей позволит интернет-магазин Healthy Plan. На его сайте можно бесплатно рассчитать суточную норму калорий в зависимости от желаемого результата: снижение веса, поддержание массы тела или набор мышечной массы. После этого можно выбрать предлагаемый план питания, разработанный врачом-диетологом, и заказать нужные наборы еды. По KEYcard с их стоимости вернется 3-4%.

Активно завершить день предлагаем в боулинг-центре Madison, в котором представлено 10 дорожек. За столиком каждой из них запросто поместятся до пяти игроков. Здесь же можно арендовать бильярдный стол и отточить свои навыки игры в пул или русский бильярд. Для посетителей с детьми тут также предусмотрены лабиринт и игровые автоматы. По программе лояльности Приорбанка можно сэкономить 3,5%.

Душ впечатлений и романтический ужин

Те, кто под отдыхом понимают полное расслабление, могут посвятить 8 марта релаксирующим процедурам, а вечером – провести время в максимально комфортной обстановке. Отличным решением в этом случае будет начать с нежаркого хаммама, на котором специализируется оздоровительный комплекс «Планета Спа». Распаривание подготовит тело для дальнейших косметических и СПА-процедур, коих предусмотрено здесь более десятка.

Отдельного упоминания заслуживает душ впечатлений – широкая панель с огромным количеством отверстий, имитирующими тропический ливень. Вместе с несколькими видами подсветки он создает эффект цветотерапии, уникальной методики лечения различных заболеваний с помощью цвета и света. Возврат по карте Приорбанка составит 5%.

Замечательным завершением расслабленного дня станет ужин в ресторане, таком как «Авиньон». Французские блюда в изысканной подаче, живая музыка — все это поможет создать романтическую атмосферу. Манибэк по программе лояльности — 3%.

Как пользоваться программой лояльности KEYcard?

Программа лояльности доступна всем держателям дебетовых и кредитных карточек Visa и Mastercard Приорбанка, в том числе и держателям пенсионной карточки БЕЛКАРТ-Стандарт и Visa Electron.

Для участия в программе достаточно один раз предоставить свое согласие в интернет-банке в разделе "Программы лояльности" либо обратиться в любое отделение Приорбанка. Рассчитываясь у партнеров программы карточкой Приорбанка, предварительно подключенной к KEYcard, ее участник получает назад определенный процент от потраченной суммы.

Сегодня к KEYcard присоединились уже более 300 партнеров. Среди них — Алми, Spar, ЦУМ, Атлант, сеть обувных мастерских «Ялина», туристическое агентство «Топ-Тур», такси «Пятница» и т.д.