В Беларуси пособие по уходу за ребенком планируют увеличить почти до 700 рублей

Увеличить пособие по уходу за детьми, рожденными с небольшой разницей, Министерство труда предложило еще в прошлом году, но никаких действий вслед за этим предложением не последовало. Возможно, в 2020-м все изменится.

- Мы нарабатываем ряд мер по стимулированию рождаемости, чтобы понимать, где «педаль газа», - рассказала министр труда Ирина Костевич в программе «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ. - По семейному капиталу мы увидели этот отклик. Увидев опыт отдельных стран, начали прорабатывать «бонус за скорость». Если ты успеваешь родить в течение трех лет второго и последующего ребенка, тогда будет большее пособие по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Сегодня это 35% (от средней зарплаты. - Ред.) на первого ребенка - 405 рублей, на второго - 463 рубля. Тогда мы прорабатывали, если в течение трех лет рождается второй или последующий ребенок, то пособие будет 60%. Это серьезная сумма. Но это было предложение. Мы его анонсировали, чтобы почувствовать отклик со стороны общества. В текущих условиях это почти 690 рублей. Не каждый даже зарплату такую может иметь, в том числе женщина. Мне эта мера очень нравится, будем дальше модернизировать. Она должна сработать,- определила свое видение ситуации министр труда.

Ирина Костевич также отметила, что в 2020 году в фонде социальной защиты на выплату пособий по уходу за детьми предусмотрено 1,5 миллиарда рублей

Министр труда Ирина Костевич.Фото: Павел МАРТИНЧИК

СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ - ТОЖЕ СТИМУЛ

Еще одна мера по стимулированию рождаемости - программа семейного капитала, которая стартовала в 2015 году, а в этом году была продлена еще на пятилетку.

- За пять лет действия программы количество многодетных семей по отношению к периоду 2010 - 2014 годов увеличилось на 40%, - отметила министр труда.

Напомним, семейный капитал - это 22,5 тысячи рублей (или 10 тысяч долларов), которые государство перечисляет на депозит при рождении (или усыновлении) третьего или последующего ребенка. Получить капитал можно только один раз, а использовать можно досрочно на улучшение жилищных условий, получение образования или услуги здравоохранения.

- Для обеспечения баланса новой программы со старой мы разрешили размораживать этот капитал - досрочное использование. И тем, кому капитал был назначен в 2015 - 2019 годах, и тем, которые родят в 2020 - 2024 годах, - подчеркнула Ирина Костевич.

По старой программе 78 тысяч человек получили депозитные счета по 10 тысяч долларов. 9 тысяч из них уже обратились за досрочным использованием денег, при этом 95% заявлений связаны с желанием многодетных семей улучшить свои жилищные условия.

ОТЦЫ В ДЕКРЕТЕ

В обновленном Трудовом кодексе, который вступил в силу чуть больше месяца назад, закреплена новая норма в отношении отпусков для молодых родителей: в течение шести месяцев после рождения ребенка отец может взять 14-дневный отпуск. По общему правилу, он будет неоплачиваемым. Однако наниматель имеет право оплатить его, определив этот момент в коллективном договоре.

- Интересно, как заработает эта норма. Только 28 января вступил в силу Трудовой кодекс. По истечении года посмотрим, как это сработало. Если посмотреть по декретному отпуску, то только 1% мужчин (меньше 3000) пошли в декрет, - прокомментировала нововведение Ирина Костевич.

Привела она и еще одну любопытную цифру: только 3% женщин выходят из декрета досрочно. Причины, считает Костевич, - в нехватке ясельных групп, куда можно было бы отдать детей до трех лет. При этом министр поделилась личным опытом: после рождения первого ребенка она вышла на работу после двух лет, а продолжительность второго декретного у нее был всего один год и четыре месяца.

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