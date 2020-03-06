Это стоит посмотреть: шеф-повар из Беларуси вслепую нарезает любые продукты

Когда минчанка Марина Бондарович получила приглашение на «Поле чудес», она даже не была уверена, что передача до сих пор существует. Человек она очень занятой, смотреть телевизор некогда. Между тем популярному телешоу в этом году исполнилось 30 лет, и передача 6 марта, мало того что вышла перед Международным женским днем, так еще и оказалась юбилейной. Такие знаковые выпуски стараются делать особенно зрелищными, ради чего специально приглашают несколько игроков, которые могут сделать шоу ярче. В Марине можно было не сомневаться - бренд шеф-повар, организатор семейных кулинарных батлов, перед камерами не тушуется, виртуозно готовит, за словом в карман не лезет.

- Еще до съемок меня спросили, что я приготовлю и чем смогу удивить, - рассказывает Марина. - Мне даже придумывать ничего не надо было. У меня есть свое шоу - нарезка вслепую. А готовила я закуску из любимого продукта - сала.

- Сало белорусское?

- Конечно, я все с собой привезла! Сало и огурчики маринованные - с подворья моих родителей. Самогонку взяла у проверенных людей. Бородинский хлеб ручной работы - белорусский. Только руколу для закуски купила в Москве.

- Якубович и правда все пробует, чем его угощают?

- Не знаю, как все, но у меня сало ел из моих рук. Он как увидел мое угощение, говорит: «Это закуска! Быстро наливаем». Так что и самогонки нашей он тоже попробовал, еще и успокаивал меня, когда наливала.

- Напоила Леонида Аркадьевича, накормила, а потом еще и шоу устроила?

- Да, порезала яблоко вслепую на ровные ломтики. Я действительно вижу с закрытыми глазами. При условии, что не сама их завязываю.

Шеф-повар из Беларуси вслепую нарезает любые продукты.Источник: Марина Бондарович

- Это способность такая или годы тренировки?

- Оно как-то само начало получаться. Ломтики режутся один в один и быстро. Некоторые, посмотрев видео, не верят, говорят - монтаж. Готова приехать к скептикам и продемонстрировать. Но на передаче нарезкой дело не закончилось. Меня, что называется, понесло. Я пишу стихи с 16 лет, стала лауреатом премии «Золотое перо Руси». Воспользовалась возможностью почитать свои стихи на камеру.

- Да, на «Поле чудес» уже никто и не едет без песен, стихов, угощений…

- Знаешь, раньше, когда я видела, как игроки достают эти закатки, песни поют, немножко морщилась. Но когда ты оказываешься там, настолько проникаешься атмосферой, что все эти угощения воспринимаются абсолютно нормально. Это же шоу!

- Вокруг этого шоу много домыслов. Вот говорят, что Якубович милый и обаятельный только в кадре. А как только выключается камера, он нелюдимый и необщительный.

- Неправда! Он очень дружелюбный, общительный, ухоженный и приятный мужчина. Большой профессионал и человек с положительной энергетикой. С ним приятно общаться, он никого из игроков не выделяет, но очень любит детей и не скрывает этого. Дети в восторге. Да и взрослые. У меня самые положительные впечатления. Когда перед съемкой нас собрали, он с нами пообщался и предложил: «Спрашивайте, что хотите. Понятно, что у вас есть много вопросов». Но от волнения никто толком ничего и не спросил.

Якубович оказался человеком дружелюбным и общительным (на фото Марина рядом с ним слева). Фото: соцсети.

- А еще говорят, там снимают по несколько дублей и несколько финалов с разными победителями?

- Нет! Никаких дублей! Съемка длится часа четыре, но никто ничего не переигрывает. Там отличная команда, работают очень слаженно, поддерживают всех игроков.

- А правда, что подарки дарят только в кадре, а потом их забирают?

- Ничего не отбирают! Единственный нюанс: выигранные деньги могут забрать только россияне, им перечисляют выигрыш на карточку с вычетом налога. Остальным вручают приз на эту сумму. Мне, например, подарили хороший телефон.

- Ты угадала, в какой шкатулке деньги?!

- Да. Сама не ожидала. Кроме того, всем игрокам первой тройки подарили по телевизору, и всем женщинам - прекрасные нежные букеты. Вот это было особенно приятно. Я просто фанатка цветов.

Предпраздничный юбилейный выпуск "Поля чудес" получился ярким. Фото: соцсети

- Что тебя больше всего удивило в реакции людей, которые узнали о твоем участии в «Поле чудес»?

- Комментарии: «Фу, как ты можешь в этом сниматься?» Но, к счастью, среди моих знакомых больше людей, которые за меня порадовались. Хорошие друзья приехали поддержать меня на съемках, с удовольствием сфотографировались с Якубовичем. И он, и это шоу - уже настоящие легенды телевидения.

Канал ОНТ, пятница, 18.55.