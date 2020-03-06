Всех, кто лечился от коронавируса в Беларуси, могут на днях отпустить домой

Количество заболевших коронавирусом в Беларуси к концу недели не изменилось - шесть человек.

- Пациенты чувствуют себя удовлетворительно, нет ни признаков повышения температуры, ни вирусной инфекции, и по своему состоянию могут быть отпущены домой, - рассказал в интервью новостному агентству министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник. - Единственное, по протоколу мы должны получить дважды отрицательный лабораторный тест, который показывает отсутствие коронавируса на слизистой данных пациентов. Думаю, что в течение этих выходных - начале следующей недели мы тесты получим, и они будут выписаны домой в абсолютно удовлетворительном состоянии.

Есть шансы скоро оказаться дома и у тех, кто попал в больницы для профилактики. Так, шесть студентов БНТУ и преподавателя «второго круга», поступивших в больницы с покраснением горла или другими признаками ОРЗ, уже отпустили домой - коронавирусная инфекция у них не подтвердилась.

Пресс-служба Минздрава сообщает, что из студентов БНТУ, помещенных на карантин (напомним, именно в этом вузе учится студент из Ирана, у которого нашли коронавирус), никто не заболел. И если больше не будет оснований для беспокойства по поводу распространения инфекции среди студентов БНТУ, вуз сможет уже на следующей неделе вернуться к обычному очному режиму работы.

Под наблюдением 91 человек, контактировавший с заболевшими, и еще за 1 тыс. 322 прибывших из эпидемиологически неблагоприятных районов. В то же время 1 тыс.135 человек сняты с наблюдения после инкубационного периода. Одним из самых популярных средств защиты у белорусов остаются маски. Они востребованы как никогда, и 15 предприятий Беллегпрома шьют их по 550 тыс. штук в сутки.

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А В ЭТО ВРЕМЯ

Итальянские музыканты приехали с гастролями в Минск

Панк-группа Los Fastidos - из Вероны, где из-за распространения коронавируса отменили футбольный матч национальной футбольной лиги. Гастролями итальянской легенды стрит-панка в Минске заинтересовался Минздрав.

- Да, был звоночек, - подтвердили в офисе организатора концерта. - Нет, концерт не отменили. Просто обсудили меры предосторожности.

О подробностях этого обсуждения сотрудник, с которым удалось поговорить, не рассказал. В столичном клубе, где запланирован концерт Los Fastidos, сказали, что продано около 500 билетов, и не слышно, чтобы кто-то сдавал их.

- Пока все хорошо, - заверил сотрудник клуба.

- Наверное, сейчас на концерты в масках многие приходят?

- У нас за это время не так много концертов было. Но в масках приходили буквально пару человек.