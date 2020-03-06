«Продал 6 тысяч тюльпанов - и год можно не работать!»: продавцы рассказали о цветочном бизнесе

На несколько дней улица Бобруйская в столице превращается в цветочный рай. Свертки свежесрезанных разноцветных тюльпанов красуются на прилавках и так и манят к себе покупателей. В эти дни в Минск съезжаются продавцы изо всех регионов страны: Гомеля, Бреста, Барановичей, Бобруйска, Пинска и Светлогорска. Днем на базаре немноголюдно, продавцы ждут покупателей ближе к вечеру.

В эти дни в Минск съезжаются продавцы изо всех регионов страны: Гомеля, Бреста, Барановичей, Бобруйска, Пинска и Светлогорска.Фото: Эвика ОТТО

- Стоимость цветочка - 2 рубля. Это голландские тюльпаны: мы покупаем луковицы и выращиваем в Беларуси, - улыбается продавец Алена. - Здесь вы практически не найдете ни одного перекупа. У всех своим маленькие плантации.

И правда, уже в соседней палатке знакомимся с пенсионеркой Светланой - очаровательная женщина помогает с бизнесом сыну.

- Мы благодарны городским властям, что разрешают работать в центре города. У нас небольшая плантация - 20 тысяч тюльпанов выращиваем за сезон. Скажу, что это тяжелый труд. Из-за теплой зимы цветы стали рано просыпаться, но мы заставили тюльпаны спать. А как? Это уже секрет! - улыбается Светлана.

Свертки свежесрезанных разноцветных тюльпанов красуются на прилавках и так и манят к себе покупателей.Фото: Эвика ОТТО

Тюльпанный бизнес - дело выгодное. Простой продавец в среднем зарабатывает от 100 рублей в день. Перекупщики за 2 - 3 дня могут получить прибыль не менее 1000. А собственники бизнеса и вовсе обеспечивают достойную жизнь до следующего сезона! Правда, трудиться нужно почти круглосуточно.

- Конечно, все зависит от продаж. Но мы продаем не менее 6000 тюльпанов за праздничные дни. Поработал на 8 Марта - и можно весь год отдыхать, - рассказывает продавец Виктория.

Днем на базаре немноголюдно, продавцы ждут покупателей ближе к вечеру.Фото: Эвика ОТТО

Как правило, белорусы покупают букетики от 3 до 30 штук. В детские сады и школы родители берут по 15 штук. Редкий покупатель заказывает один цветок.

- Когда покупают один цветок в качестве комплимента коллегам, мы еще можем понять. Но когда приходят мужчины за одним тюльпанчиком для своей девушки или жены, мы немного шокированы! Цена же небольшая - 2 рубля за цветок. В прошлом году тюльпаны стоили по 2,5 рубля за штуку и были более вялыми. В этом сезоне цветы крепенькие, - рассказывают улыбчивые девушки Наталья и Татьяна.

Татьяна (слева) и Наталья (справа) подрабатывают на цветочном базаре. Дело выгодное!Фото: Эвика ОТТО

Татьяна только недавно вышла из декрета и приехала подзаработать из Барановичей к подруге Наталье. В регионе, призналась девушка, работы совсем нет. Наталья тоже вышла на подработку - постоянно она работает в гостинице.

- С цветами всегда приятно работать: они приносят радость и заряжают позитивом на весь год, - улыбаются девушки.

Простой продавец в среднем зарабатывает от 100 рублей в день.Фото: Эвика ОТТО