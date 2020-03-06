2020-03-06T22:07:06+03:00
Общество
КП Беларусь

«Коронавирус поставил нас на колени. Еще немного - и загнемся». Белорусские туроператоры о колоссальных убытках из-за эпидемии

Такой ситуации, в которой белорусский турбизнес оказался в связи с коронавирусом, никто из белорусских туроператоров и припомнить не может. И это еще даже не начало высокого сезона!
Ольга ИВАШЕНКО
Поделиться:
Белорусские туроператоры рассказывают о колоссальных убытках из-за эпидемии.Белорусские туроператоры рассказывают о колоссальных убытках из-за эпидемии.
Изменить размер текста:

- Мы связываем этот кризис со слишком агрессивным информированием потребителей о том, что такое коронавирус, хотя смертность от него в два раза меньше, чем от свиного гриппа, который был в 2009 году. Тогда такого катастрофического туристического спада и в помине не было, - рассказали нам в одном столичном турагентстве.

По словам туроператоров, с которыми мы пообщались, сейчас туристы разделились на две категории.

- Первая внимательно все выслушивает, но требует аннулировать все поездки. И это касается не только Италии, Кореи, Китая, но и других направлений, «так, на всякий случай».

Вторая просто выжидает, чем закончится ситуация, и откладывает путешествие на конец лета.

- Убытки сейчас несут компании, которые занимаются организацией туров почти всех направлений, - подтверждает директор небольшого минского турагентства. Со своими белорусскими коллегами она сейчас каждый день на связи и, по ее словам, прогнозы неоптимистичные у всех. - Даже в Египет, который среди белорусских туристов популярен круглый год из-за дешевизны и опции «все включено», люди уже особо не стремятся. Хотя путевка на двоих на 10 дней в мае стоит уже 400 долларов. Дешевле некуда! Если раньше в день мы продавали в среднем по 15 путевок, то теперь максимум по 3-5. Каждый день звонят напуганные клиенты с вопросами «что делать?». Успокаиваем, пытаемся как-то сдержать.

Турагентства, которые специализируются на итальянском направлении, говорят нам прямым текстом:

- Мы уже стоим на коленях. Еще немного - и загнемся. Большая часть клиентов отказывается от туров и просит вернуть деньги. И вернуть их мы обязаны. Но ведь есть еще и штрафные суммы, которые вернуть невозможно! За бронь отелей, например… Это просто кошмар.

- Что будете делать, если ситуация не выровняется к началу сезона отпусков?

- Придется сокращаться. Люди ведь не будут работать за гроши! Но пострадают не только туроператоры и агентства. Лягут и другие сферы, смежные с турбизнесом: перевозчики, гостиницы, рестораны, такси, торговля... Все, чем пользуются туристы.

То, что белорусский турбизнес уже сейчас на грани, подтвердил и директор Республиканского союза туристических организаций Александр Копанев. Оценить масштаб отказов и финансовых потерь, по его словам, он даже не берется.

Для наглядности: в компании Aviasales, у которой белорусы часто покупают авиабилеты, только за последний месяц спрос от белорусов снизился на 16%. А спрос на билеты в Италию - на 41%.

Эксперты уже заявили: мировой индустрии туризма эпидемия коронавируса может обойтись потерями в 100 миллиардов долларов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Всех, кто лечился от коронавируса в Беларуси, могут на днях отпустить домой

Количество заболевших коронавирусом в Беларуси к концу недели не изменилось - шесть человек.

- Пациенты чувствуют себя удовлетворительно, нет ни признаков повышения температуры, ни вирусной инфекции, и по своему состоянию могут быть отпущены домой, - рассказал в интервью новостному агентству министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник. - Единственное, по протоколу мы должны получить дважды отрицательный лабораторный тест, который показывает отсутствие коронавируса на слизистой данных пациентов. Думаю, что в течение этих выходных - начале следующей недели мы тесты получим, и они будут выписаны домой в абсолютно удовлетворительном состоянии (Подробнее)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Корреспондент «Комсомолки» получила отрицательный результат теста на коронавирус
Дарья Ломоновская несколько дней провела в инфекционной больнице Минска. Так за коллегу по редакции мы еще никогда не переживали! К счастью, Дарью выписали, подозрения на китайский вирус не подтвердились. И вот как это было
«Коронавирус поставил нас на колени. Еще немного - и загнемся». Белорусские туроператоры о колоссальных убытках из-за эпидемии
Такой ситуации, в которой белорусский турбизнес оказался в связи с коронавирусом, никто из белорусских туроператоров и припомнить не может. И это еще даже не начало высокого сезона!
«Мне кажется, 30-летний сын так и останется вечным студентом, а внуков я не дождусь…»
Почему нынешние 30-летние бесконечно ищут себя, меняют работу каждый год и не хотят рожать детей, и как вести себя с ними родителям, чтобы не испортить отношения из-за неоправданных ожиданий? [обсудим]
Врач-онколог: «При первой стадии рака молочной железы можно ограничиться операцией, а не полным ее удалением, а вероятность того, что пациентка проживет еще как минимум 5 лет, почти 100%»
А вот среди тех, у кого обнаружили рак на 4-й стадии, пятилетний рубеж переживают только 12% женщин [почему нужно бежать к доктору]
Новости 24
Белорусский МИД предупредил, что из-за коронавируса белорусы могут не попасть в ряд стран
В Витебске на Западной Двине появилось мазутное пятно величиной 150 квадратов
ЧП в гарнизоне в Пуховичах: 13 военнослужащих отравились неизвестным веществом
В Гродно водитель Kia въехала в толпу пешеходов на светофоре
Пока хозяин Mercedes-Benz вышел в туалет на заправке, 22-летний покупатель угнал машину
«У помещенных на карантин студентов коронавирус не обнаружен»: БНТУ с 10 марта возвращается к обычной работе
В Беларуси к смертной казни приговорили 29-летнего мужчину, с подельниками пытавшего и поджигавшего живыми пожилых сельчан
Пять человек пострадали в лобовом ДТП на трассе между Смолевичами и Жодино
Погода в Беларуси на 7 марта: будет тепло, но пройдут дожди
В Минске 10 апреля пройдет встреча премьер-министров стран ЕАЭС
Лукашенко вручил погоны и награды: «Самая приятная президентская миссия»
8 Марта в Минске перекроют проспект Независимости для «Красивого забега»
Работали альпинисты: в Минске построили Музей немецкого искусства
Золотовалютные резервы Беларуси снова снизились
Азаренко не выступит на турнире в Индиан-Уэллсе
За март из Азербайджана в Беларусь поставят 250 тонн нефти
Минздрав в список опасных заболеваний добавил новый коронавирус
Министр труда и соцзащиты Беларуси рассказала, почему в январе бюджетники получили меньше
Чемпионат мира по хоккею 2020 года не пройдет в Беларуси
Фрида Кало, Мэрилин Монро, королева Елизавета II и принцесса Диана: Time назвал «100 женщин года»
В Барановичском районе сельчанин увидел снаряд времен Первой мировой войны, а саперы нашли еще один