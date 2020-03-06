Родители гомельской школьницы с разорванным ухом подали в суд на учительницу

История с конфликтом учителя и третьеклассницы в гомельской гимназии №71 получила продолжение: родители травмированной девочки обратились в суд.

Напомним, в январе школьница вернулась домой с надорванным ухом. Официально об инциденте так никто и не рассказал, но, по данным «КП», девочка по какой-то причине не хотела писать задания по математике на уроке, что сильно разозлило учительницу. Родители написали заявление в милицию, но с прессой общаться не стали. Сама педагог тоже не объяснила произошедшего - после инцидента ушла на больничный.

Спустя месяц милиция прекратила проверку. Там объяснили родителям третьеклассницы, что она имеет право «возбудить в суде дело частного обвинения». В действиях учительницы нашли состав преступления по статье Уголовного кодекса «Умышленное причинение легкого телесного повреждения». В этом случае законные представители ребенка имеют право обратиться в суд.

Так и произошло - недавно суд принял к рассмотрению заявление мамы о возбуждении уголовного дела частного обвинения.

- При наличии оснований будет назначено судебное заседание, - ответили «КП» в Гомельском областном суде.

Назначит ли судья заседание, об этом станет известно примерно через две недели. На протяжении этого времени в суде будут разбираться, есть ли в деле те самые основания.

Как уже рассказывала «КП», в областном управлении образования заявляли, что в любом случае учительница в гимназии больше работать не будет, поскольку «сама приняла такое решение».

Ранее на ЧП отреагировало Минобразования:

- Учитель обязан соблюдать правовые, нравственные и этические нормы. Поэтому любое насилие - физическое в виде подзатыльника или психологическое в форме нецензурных высказываний - с позиции педагога недопустимы.

Позже Минобразования опубликовало проект этического кодекса педагога.

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