Корреспондент «Комсомолки» получила отрицательный результат теста на коронавирус

После поездки с мужем на север Италии я оказалась в инфекционной больнице. Такого поворота событий я не ожидала. Из Венеции мы вернулась 16 февраля, еще до тревожных новостей о вспышке коронавируса в Италии.

Обратиться к медикам были веские причины. Не прошло и 14 дней (столько длится инкубационный период нового вируса), как я почувствовала боль в горле, а температура поднялась до 37. В моей поликлинике тест на коронавирус мне не сделали. Мол, нет в этом необходимости. Через пару дней мне стало хуже. Градусник показывал уже 37,2.

Вызвала "скорую", и вечером 2 марта меня госпитализировали в инфекционную больницу. Я сдала тест на коронавирус. Настало время тревожного ожидания.

На следующий день меня посетила врач, которая сказала, что меня не выпишут, пока не придет результат теста. Вот только когда его сообщат, точно неизвестно. Оставалось томиться в больничной палате и ждать. Было очень волнительно и боязно! А вдруг и правда я заразилась коронавирусом?

Что тогда - посадят на карантин всех моих коллег в редакции и тех, с кем я общалась после поездки? А я, между прочим, и на пресс-конференцию успела сходить, и к друзьям, у которых полугодовалый сын... Тут еще и подруга, которая встречалась со мной после поездки, пишет: "У меня появился кашель". И как вообще отреагируют люди, узнав, что у меня коронавирус? Станут обвинять, что я всех заразила?

На следующий день - 4 марта - я праздновала свой день рождения: одна в больничной палате с цветами и тортиком, который мне передал муж. Но из-за переживаний аппетит совсем пропал - даже любимый торт не хотелось.

Зато сколько друзей и коллег желали мне скорейшего выздоровления и выписки из больницы! Мне писали даже люди, с которыми я очень давно не общалась. У всех один вопрос: есть ли результат теста? Было даже чувство, что я уже как будто заражена коронавирусом. Хотя у меня лишь подозревали его.

Дарья праздновала день рождения одна в больничной палате с цветами и тортиком.Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Я с трепетом ждала врача с новостями. И каждый раз, когда кто-то входил в мою палату - санитарка или медсестра, мое сердце ёкало. А вдруг это врач с плохой новостью? Представляла, как заезжает в палату специальная капсула, в которой перевозят зараженных коронавирусом.

В палату приходит врач в защитной маске. И пожимает плечами: результата пока нет, нужно ждать завтра. А значит еще один день переживаний.

Наступил четверг, 5 марта. Сегодня все решится.

У вас отрицательный результат, - спокойным голосом сказала врач, зайдя в мою палату уже без маски.

Я не сразу поверила этому. От сердца отлегло. Моей радости не было предела! Cообщила коллегам, позвонила мужу, маме...

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Из инфекционки с больничным и бумагой, в которой написано, что результат теста отрицательный, меня отправили к инфекционисту в поликлинику. Мне продлили больничный до понедельника, 9 марта. А 16 марта мне нужно будет сдать повторный тест на коронавирус, но уже в поликлинике.

По иронии судьбы вчера в почтовом ящике я нашла открытку из Италии, которую мы отправили с мужем в этой поездке.

- Страшно брать ее в руки, - шучу я. - Может быть, ее тоже проверить на коронавирус? Шучу, но руки вымою.

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