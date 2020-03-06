Мошенники продолжают телефонные атаки

Волна телефонного мошенничества захлестнула Беларусь еще осенью, с наступлением нового года пришло затишье, а сейчас, судя по всему, началась очередная атака.

Схема стандартная: жертве звонят якобы из службы безопасности банка и сообщают, что на карточном счете зафиксировано подозрительное движение денег. Чтобы быстро заблокировать карту, мошенники просят сообщить CVV-код (три цифры на обратной стороне карты) или цифровой код, который пришел эсэмэской (он нужен для входа в личный кабинет). Есть версия, что ноги у такого криминального бизнеса растут из России - там на черном рынке без проблем можно купить базу данных карточек различных банков.

- Мошенники используют телефонные номера, похожие на официальные телефоны банка, - сообщили в пресс-службе «Приорбанка». - Чтобы похитить ваши деньги, мошенники стремятся получить личный номер паспорта, полный номер карточки или последние 4 цифры карточки, мобильные коды, которые приходят на ваш телефон.

Приорбанк предполагает, что вероятно утечка некоторых данных клиентов произошла в интернет-магазине JOOM, потому что в большинстве случаев звонки поступают клиентам, которые осуществляли платежи на данной платформе. JOOM – это крупный интернет магазин, который продает одежду, обувь, электронику, товары для дома.

Откуда у мошенников данные?

Часто при звонке мошенники называют человека по фамилии, имени и отчеству и четко знают, клиентом какого банка он является. Откуда у мошенников такая информация?

- Это можно узнать только в результате расследований, которые сейчас проводят правоохранительные органы, - рассказал «Комсомолке» представитель Лаборатории Касперского в Беларуси Дмитрий Кудревич. - Очевидно, что самое слабое звено здесь - человек. Например, он может быть работником банка, кафе или магазина, где была засвечена карта. По крайней мере, о фактах массовых утечек данных из белорусских банков нам ничего неизвестно - техническая безопасность, как правило, тут на серьезном уровне.

- Есть мнение, что большинство мошенников звонят из России - это можно понять, например, по акценту или тому, что они называют нашу страну «Белоруссией». Так ли это?

- Опять-таки выяснить это может только следствие. Очевидно, что мошенники могут быть из любой русскоговорящей страны. Но физически они могут находиться как в Беларуси, России или в Украине, так и на Кипре.

БУДЬ В КУРСЕ!

Чего нельзя делать?

Специалисты твердят: никому, ни при каких условиях нельзя сообщать данные своей карты! Если возникли какие-то подозрения, нужно самостоятельно позвонить или прийти в банк, чтобы во всем разобраться.

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