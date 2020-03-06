2020-03-06T17:19:13+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Мошенники продолжают телефонные атаки

Вероятно утечка некоторых данных клиентов произошла в интернет-магазине JOOM
Геннадий МОЖЕЙКО
Поделиться:
Приорбанк предполагает, что вероятно утечка некоторых данных клиентов произошла в интернет-магазине JOOM.Приорбанк предполагает, что вероятно утечка некоторых данных клиентов произошла в интернет-магазине JOOM.
Изменить размер текста:

Волна телефонного мошенничества захлестнула Беларусь еще осенью, с наступлением нового года пришло затишье, а сейчас, судя по всему, началась очередная атака.

Схема стандартная: жертве звонят якобы из службы безопасности банка и сообщают, что на карточном счете зафиксировано подозрительное движение денег. Чтобы быстро заблокировать карту, мошенники просят сообщить CVV-код (три цифры на обратной стороне карты) или цифровой код, который пришел эсэмэской (он нужен для входа в личный кабинет). Есть версия, что ноги у такого криминального бизнеса растут из России - там на черном рынке без проблем можно купить базу данных карточек различных банков.

- Мошенники используют телефонные номера, похожие на официальные телефоны банка, - сообщили в пресс-службе «Приорбанка». - Чтобы похитить ваши деньги, мошенники стремятся получить личный номер паспорта, полный номер карточки или последние 4 цифры карточки, мобильные коды, которые приходят на ваш телефон.

Приорбанк предполагает, что вероятно утечка некоторых данных клиентов произошла в интернет-магазине JOOM, потому что в большинстве случаев звонки поступают клиентам, которые осуществляли платежи на данной платформе. JOOM – это крупный интернет магазин, который продает одежду, обувь, электронику, товары для дома.

Откуда у мошенников данные?

Часто при звонке мошенники называют человека по фамилии, имени и отчеству и четко знают, клиентом какого банка он является. Откуда у мошенников такая информация?

- Это можно узнать только в результате расследований, которые сейчас проводят правоохранительные органы, - рассказал «Комсомолке» представитель Лаборатории Касперского в Беларуси Дмитрий Кудревич. - Очевидно, что самое слабое звено здесь - человек. Например, он может быть работником банка, кафе или магазина, где была засвечена карта. По крайней мере, о фактах массовых утечек данных из белорусских банков нам ничего неизвестно - техническая безопасность, как правило, тут на серьезном уровне.

- Есть мнение, что большинство мошенников звонят из России - это можно понять, например, по акценту или тому, что они называют нашу страну «Белоруссией». Так ли это?

- Опять-таки выяснить это может только следствие. Очевидно, что мошенники могут быть из любой русскоговорящей страны. Но физически они могут находиться как в Беларуси, России или в Украине, так и на Кипре.

БУДЬ В КУРСЕ!

Чего нельзя делать?

Специалисты твердят: никому, ни при каких условиях нельзя сообщать данные своей карты! Если возникли какие-то подозрения, нужно самостоятельно позвонить или прийти в банк, чтобы во всем разобраться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«У мошенников есть базы данных с реквизитами карточек»: СК рассказал, как у белорусов воруют деньги. Уголовных дел, связанных с киберпреступлениями, с каждым годом становится больше

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Мы ведь могли взлететь на воздух!»: как получилось, что в квартире в Минске несколько лет лежал труп женщины, горела конфорка и текла вода
Попытались разобраться в резонансном деле и понять, почему закрытая квартира, за которую не платят, никого не заинтересовала
Новости 24
В Гродно водитель Kia въехала в толпу пешеходов на светофоре
Пока хозяин Mercedes-Benz вышел в туалет на заправке, 22-летний покупатель угнал машину
«У помещенных на карантин студентов коронавирус не обнаружен»: БНТУ с 10 марта возвращается к обычной работе
В Беларуси к смертной казни приговорили 29-летнего мужчину, с подельниками пытавшего и поджигавшего живыми пожилых сельчан
Пять человек пострадали в лобовом ДТП на трассе между Смолевичами и Жодино
Погода в Беларуси на 7 марта: будет тепло, но пройдут дожди
В Минске 10 апреля пройдет встреча премьер-министров стран ЕАЭС
Лукашенко вручил погоны и награды: «Самая приятная президентская миссия»
8 Марта в Минске перекроют проспект Независимости для «Красивого забега»
Работали альпинисты: в Минске построили Музей немецкого искусства
Золотовалютные резервы Беларуси снова снизились
Азаренко не выступит на турнире в Индиан-Уэллсе
За март из Азербайджана в Беларусь поставят 250 тонн нефти
Минздрав в список опасных заболеваний добавил новый коронавирус
Министр труда и соцзащиты Беларуси рассказала, почему в январе бюджетники получили меньше
Чемпионат мира по хоккею 2020 года не пройдет в Беларуси
Фрида Кало, Мэрилин Монро, королева Елизавета II и принцесса Диана: Time назвал «100 женщин года»
В Барановичском районе сельчанин увидел снаряд времен Первой мировой войны, а саперы нашли еще один