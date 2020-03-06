Овсяный кисель, десерт архас и пальцем пиханая колбаса: чем Валентина Матвиенко может угостить Александра Лукашенко?

Александр Лукашенко встретился в Минске с Валентиной Матвиенко и вручил ей орден Франциска Скорины.

- Вы знаете, что вы нам самый близкий, родной человек, - цитирует Александра Лукашенко на официальном сайте президента. - Очень рад, что вы приехали. Мы давно ждали вас здесь, готовились специально, как вас тут лучше по-домашнему встретить.

Встречают по-домашнему, конечно, с подарками. Лукашенко подарил Матвиенко икону Святой Валентины Минской, букет белорусских цветов и книгу «Смак беларускай кухні». Видео, на котором президент вручает подарки, разместил телеграм-канал «Пул первого».

Александр Лукашенко подарил высокой гостье букет, Фото: president.gov.by

- Я знаю ваши пристрастия к приготовлению пищи… «Вкус белорусской кухни», - перевел название Александр Лукашенко и протянул книгу Елены Микульчик Валентине Матвиенко. - Пускай будет на всякий случай…

- Нет, не на всякий случай! - улыбнулась Матвиенко. - Когда вы приедете в гости, я вас угощу.

Мы поинтересовались у автора книги «Смак беларускай кухні», известного шеф-повара Елены Микульчик, на какие рецепты обратить внимание.

- Мне кажется, есть смысл приготовить картофельную кишку, - поделилась с «Комсомолкой» Елена Микульчик. - В книге я предлагаю рецепт, в котором картошка, свинина и немножко пшена. По большому счету получается свиная колбаса с картофелем и пшеном. Мне кажется, это символ бесконечности бытия белорусов. Когда на столе есть кольцо этой колбаски, то все хорошо. А у нас практически каждый белорус на столе такое колечко имеет. В деревнях еще умеют готовить пальцем пиханые колбаски, а вот в городах уже нет. Поэтому я и добавила этот рецепт в книгу.

То, что президент подарит Валентине Матвиенко книгу, для Елены стало неожиданностью.

- Я узнала об этом последней, - улыбается исследовательница белорусской кухни. - Мне позвонили друзья и сказали, что видели по телевизору мою книгу. Приятно, конечно. Это результат моей работы за 20 лет.

То, что президент подарит Валентине Матвиенко книгу с рецептами, для Елены стало неожиданностью. Фото: кадр из видео

- Если бы у вас поинтересовались, как подарить книгу, что бы предложили?

- С учетом того, что я шеф-повар, предложила бы что-нибудь приготовить, чтобы Валентина Матвиенко продегустировала. Например, в книжке есть рецепт архаса, который я очень люблю. Это десерт XVII века, которому нет аналогов в современной кухне, тирамису рядом с ним просто отдыхает! Это очень нежный сыр с корицей, взбитыми сливками и натуральной ванилью.

Я открыла этот рецепт 7 - 8 лет назад. Ездила за ним в Варшаву, работала с книжкой 1862 года издания. Адаптировала рецепт так, чтобы его можно было приготовить в современных условиях.

Архас очень любил король польский и великий князь литовский Ян Собесский. Белорусская кухня очень разнообразная. Но если о крестьянской мы хоть немного знаем, то о королевской кухне не знаем ничего!

Еще одно из любимых блюд, рецептом которого делится Елена, - овсяный кисель.

- Это блюдо не только белорусской, но и славянской кухни. Напиток признан официальной медициной в лечении и профилактике многих заболеваний. А еще он хорош тем, что улучшает обмен веществ и способствует похудению, улучшает структуру волос, ногтей.

О том, кто из известных людей готовил по рецептам, которые собрала Микульчик, сказать сложно, но то, что белорусы готовят по этой книге, это точно.

- Есть даже такой флешмоб: белорусы покупали книжку, готовили и выкладывали фото, - рассказывает Елена. - Хвалились, что получается все, как на картинке. А еще знаю, что некоторые отвозили книжку за рубеж и делились отзывами иностранных друзей.

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