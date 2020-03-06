2020-03-06T17:44:03+03:00
Общество
КП Беларусь

«Мужчины проснутся 8 марта и скупят фены и плойки»: в Витебске перед женским днем за подарками ходят в основном женщины

Это миф, что женщинам дарят кастрюли и часы, а накануне праздника активно скупают фрукты!
Наталья ПАРТОЛИНА
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Кастрюли и сковородки на 8 марта уже не покупают - так себе подарочек.Кастрюли и сковородки на 8 марта уже не покупают - так себе подарочек.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
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В Витебске перед Женским днем за подарками ходят в основном женщины.

- Мужчины спят еще, они обычно просыпаются седьмого, а то и восьмого, и бегут скупать фены, плойки, - улыбается светловолосая продавщица. - Косметику, уходовые средства в основном женщины друг другу в подарок покупают. Если пришел мужчина, как правило, у него где-то будет записано, что купить, и он ищет именно то, что заказала жена.

В кондитерской лавке девушка скучает. В ассортименте - конфеты ручной работы, шоколадные композиции и прочие нетривиальные вкусняшки. Но предпраздничного ажиотажа не наблюдается.

В конфетном отделе появились шоколадные тюльпаны. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

В конфетном отделе появились шоколадные тюльпаны.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

- Сегодня у меня женщины покупают разные украшения и посыпки для тортов, - рассказывает она. - А мужчины все вон там, где фрукты.

В отделе фруктов и овощей торгового центра «Эвиком» действительно идет движуха. Время близится к полудню, за огурцами и помидорами потянулись ходоки из организаций, где затевают предпраздничные фуршеты. Некоторые с длинными списками.

- Виноград нам покрасивее, пожалуйста, чтобы на столе смотрелся. А груши у вас, что, не «конференция»? Нам сказали «конференцию» взять… - советуются двое мужчин, сверяясь с бумажкой.

Самая красивая на прилавке, безусловно, крупная клубника по 25 рублей за кило. Но то ли ее нет в списке, то ли цена кусается, а на фуршет клубника не поедет. Поедут апельсины, помидоры, огурцы, виноград, яблоки и груши, хоть они и не «конференция».

Тюльпаны есть, покупателей нет. Но девушки не унывают - завтра их будет не сосчитать. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Тюльпаны есть, покупателей нет. Но девушки не унывают - завтра их будет не сосчитать.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Даже не ждут никакого ажиотажа в отделах часов и кастрюлек.

- Посуду не покупают, денег у людей нет, - комментирует ситуацию дама, окруженная разномастными кастрюлями и сковородками. - А может, мужчины поняли уже, что сковородка - так себе подарок.

- Часы уже давно дарить не модно. Ни наручные, ни настенные. А в этом году мужчины, похоже, вообще решили ограничиться цветами, - вздыхает продавец отдела часов.

Самые дешевые тюльпаны - по два рубля. Налетай, подешевело - в прошлом году, вспоминают продавцы, были на 50 копеек дороже. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Самые дешевые тюльпаны - по два рубля. Налетай, подешевело - в прошлом году, вспоминают продавцы, были на 50 копеек дороже.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Но и цветочницы только разминаются перед завтрашним наплывом покупателей. На улице около торгового центра несколько лотков с тюльпанами. Активистка из родительского комитета берет целый пакет мимозы.

- У нас полкласса в школу не ходит, карантина нет, но родители просто так детей не пускают, боятся коронавируса. Пару дней ведь можно и без справки дома посидеть. Но учителей поздравить все равно надо, - говорит она.

Мимозу берут пакетами - накануне праздников в школах поздравляют учителей и одноклассниц. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Мимозу берут пакетами - накануне праздников в школах поздравляют учителей и одноклассниц.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Один мужчина берет десятка два тюльпанов - женщин-коллег поздравить.

- Удачный клиент, - комментирует девушка-продавец. - Сейчас многие организации и цветы берут по безналу.

Манекен с сердечком на лице как бы напоминает: любите каждый день, а не только 8 марта! Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Манекен с сердечком на лице как бы напоминает: любите каждый день, а не только 8 марта!Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

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