С черпаками, перьями, противогазами: праздничный забег Beauty Run собрал в Минске около 5 тысяч женщин

В Минске прошел традиционный «Красивый забег» (Beauty Run), приуроченный ко Дню женщин (Международному женскому дню). В нем приняли участие около 5000 женщин - такой лимит был установлен после начала регистрации.

Участницы на выбор бежали 2 или 5 километров. В старте приняли участие представительницы 85 населенных пунктов Беларуси, а также Израиля, России, Украины, Венгрии, Абхазии и Швеции!

Все участницы получили медали и цветы, самые быстрые - призы.

Многие удивляли яркими костюмами и образами.

С магнитофоном бежать веселее.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Бега в противогазе та еще задача.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Beauty Run в Минске: участие приняла Мисс Беларуси и депутат Мария Василевич.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Звездная команда.Фото: Павел МАРТИНЧИК

So 90s.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вперед с песней!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Beauty Run 2020 в Минске.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Медицинские маски - тренд начала 2020 года.Фото: Павел МАРТИНЧИК

I can get satisfaction.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Все участницы забега получили медали.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Когда цветы подросли.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Beauty Run в Минске: около 5000 участниц.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Beauty Run в Минске: участие приняла пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт.Фото: Павел МАРТИНЧИК

На дистанцию вышли и самые маленькие.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Необычный инспектор.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Beauty Run 2020 в Минске.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Beauty Run 2020 в Минске.Фото: Павел МАРТИНЧИК