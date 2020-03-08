2020-03-08T15:09:09+03:00
Минск
КП Беларусь

С черпаками, перьями, противогазами: праздничный забег Beauty Run собрал в Минске около 5 тысяч женщин

Участницы забега удивляли костюмами и образами [много фото]
Владимир КРИУЛИН
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Мини-карнавал в Минске на 8 марта.Мини-карнавал в Минске на 8 марта.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минске прошел традиционный «Красивый забег» (Beauty Run), приуроченный ко Дню женщин (Международному женскому дню). В нем приняли участие около 5000 женщин - такой лимит был установлен после начала регистрации.

Участницы на выбор бежали 2 или 5 километров. В старте приняли участие представительницы 85 населенных пунктов Беларуси, а также Израиля, России, Украины, Венгрии, Абхазии и Швеции!

Все участницы получили медали и цветы, самые быстрые - призы.

Многие удивляли яркими костюмами и образами.

С магнитофоном бежать веселее. Фото: Павел МАРТИНЧИК

С магнитофоном бежать веселее.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Бега в противогазе та еще задача. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Бега в противогазе та еще задача.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Beauty Run в Минске: участие приняла Мисс Беларуси и депутат Мария Василевич. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Beauty Run в Минске: участие приняла Мисс Беларуси и депутат Мария Василевич.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Звездная команда. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Звездная команда.Фото: Павел МАРТИНЧИК

So 90s. Фото: Павел МАРТИНЧИК

So 90s.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вперед с песней! Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вперед с песней!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Beauty Run 2020 в Минске. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Beauty Run 2020 в Минске.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Медицинские маски - тренд начала 2020 года. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Медицинские маски - тренд начала 2020 года.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Медкоманда. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Медкоманда.Фото: Павел МАРТИНЧИК

I can get satisfaction. Фото: Павел МАРТИНЧИК

I can get satisfaction.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Все участницы забега получили медали. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Все участницы забега получили медали.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Когда цветы подросли. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Когда цветы подросли.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Beauty Run в Минске: около 5000 участниц. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Beauty Run в Минске: около 5000 участниц.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Beauty Run в Минске: участие приняла пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Beauty Run в Минске: участие приняла пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт.Фото: Павел МАРТИНЧИК

На дистанцию вышли и самые маленькие. Фото: Павел МАРТИНЧИК

На дистанцию вышли и самые маленькие.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Необычный инспектор. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Необычный инспектор.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Beauty Run 2020 в Минске. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Beauty Run 2020 в Минске.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Beauty Run 2020 в Минске. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Beauty Run 2020 в Минске.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Beauty Run 2020 в Минске. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Beauty Run 2020 в Минске.Фото: Павел МАРТИНЧИК

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