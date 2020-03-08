С черпаками, перьями, противогазами: праздничный забег Beauty Run собрал в Минске около 5 тысяч женщин
В Минске прошел традиционный «Красивый забег» (Beauty Run), приуроченный ко Дню женщин (Международному женскому дню). В нем приняли участие около 5000 женщин - такой лимит был установлен после начала регистрации.
Участницы на выбор бежали 2 или 5 километров. В старте приняли участие представительницы 85 населенных пунктов Беларуси, а также Израиля, России, Украины, Венгрии, Абхазии и Швеции!
Все участницы получили медали и цветы, самые быстрые - призы.
Многие удивляли яркими костюмами и образами.
С магнитофоном бежать веселее.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Бега в противогазе та еще задача.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Beauty Run в Минске: участие приняла Мисс Беларуси и депутат Мария Василевич.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Звездная команда.Фото: Павел МАРТИНЧИК
So 90s.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Вперед с песней!Фото: Павел МАРТИНЧИК
Медицинские маски - тренд начала 2020 года.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Медкоманда.Фото: Павел МАРТИНЧИК
I can get satisfaction.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Все участницы забега получили медали.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Когда цветы подросли.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Beauty Run в Минске: около 5000 участниц.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Beauty Run в Минске: участие приняла пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт.Фото: Павел МАРТИНЧИК
На дистанцию вышли и самые маленькие.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Необычный инспектор.Фото: Павел МАРТИНЧИК