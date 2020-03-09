2020-03-09T21:48:27+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Грабил банки и выплачивал кредит!»: в Гомеле поймали дерзкого 25-летнего налетчика

Грабитель - студент и предприниматель, он менял машины и переодевался, но его все равно нашли
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Гомеле поймали дерзкого налетчика. Фото: МВДВ Гомеле поймали дерзкого налетчика. Фото: МВД
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Гомельские правоохранители раскрыли разбойное нападение на два банка в пригороде областного центра. Первый случай произошел в январе в поселке Большевик. Когда мужчина вошел в банк, был вечер пятницы, начинало темнеть. Клиентов в помещении не было. Налетчик достал что-то, похожее на пистолет, и, угрожая кассиру, забрал деньги и скрылся. После нападения женщина вызвала милицию с помощью тревожной кнопки. Из кассы пропала разная валюта - в эквиваленте около 11 тысяч белорусских рублей.

Прошло почти два месяца, преступника так и не нашли, и вот снова в городе расставлены патрули: опять налет на сельский банк. В это раз - в агрогородке Бобовичи. Но сейчас злоумышленник остался ни с чем: благодаря смелости и спокойствию кассира, которая быстро нажала тревожную кнопку, забрать деньги не удалось - пришлось убегать.

Через два дня подозреваемого поймали - оказалось, что в обоих случах на банки нападал 24-летний индивидуальный предприниматель без криминального прошлого. Он женат и учится на заочном отделении вуза. Что толкнуло его на дерзкие преступления - пока остается лишь догадываться. Но известно, что часть похищенных денег молодой человек потратил на погашение кредита, рассказал временно исполняющий обязанности начальника управления СК по Гомельской области Александр Гуцко.

Подозреваемого брали бойцы ОМОНа. Судя по опубликованным МВД оперативным съемкам, задержание проходило в гаражном кооперативе - в это время студент был внутри гаража возле машины. Стало известно, что для налетов молодой человек использовал два авто и перед тем, как пойти на дело, снимал с них номера. В одном случае это заметили местные жители и рассказали о важной детали правоохранителям. Это сыграло важную роль в раскрытии преступления.

- За фигурантом устанавливали наружное наблюдение. И когда молодой человек попытался избавиться от вещдоков, решили задержать его, - говорит начальник УВД Гомельского облисполкома Александр Васильев. - Он уже сознался, подробно рассказал о произошедшем. Когда шел на преступления, маскировал внешность, переодевался.

Гомельчанин заключен под стражу, расследование продолжается. Студента будут судить за разбой - по этой статье молодого человека могу наказать лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет.

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