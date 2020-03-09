2020-03-09T14:56:44+03:00
Минск
КП Беларусь

В Минске снова открывают автовокзал «Восточный» - будут разгружать «Центральный»

С 20 марта оттуда будут отправляться автобусы «Минсктранса». Мы узнали, какие направления переедут
Ольга ШУМАНСКАЯ
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В 2016 году автовокзал «Восточный» закрыли из-за убыточности. Фото: МинсктрансВ 2016 году автовокзал «Восточный» закрыли из-за убыточности. Фото: Минсктранс
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Автовокзал на улице Ванеева откроется после четырехлетнего перерыва - в 2016 году его закрыли из-за убыточности. Три года здание вокзала простояло законсервированным. Сперва его пытались продать с аукциона, потом хотели переоборудовать под выставочный комплекс, но передумали. Возобновить работу автовокзала решили для того, чтобы разгрузить «Центральный». К слову, именно для этого его и построили в начале 80-х годов.

На предприятии «Столичный транспорт и связь» пояснили: на «Центральном» не хватает места для межрейсового отстоя автобусов, в итоге они паркуются на разворотном кольце на ул. Бобруйской и мешают движению городского транспорта. На «Восточном» же есть площадка, где автобусы могут спокойно стоять в ожидании следующего рейса.

Открытие вокзала предварительно запланировано на 20 марта. Первое время он будет работать на треть мощности: задействуют первый этаж административного здания, запустят всего три информационных табло, а на работу наймут не больше восьми человек.

С «Восточного» будут отправляться междугородние автобусы «Минсктранса», которые идут в гомельском и могилевском направлениях. Но это не значит, что теперь все автобусы в Гомель и Могилев будут уходить только с «Восточного». В диспетчерской «Центрального» пояснили, что в этих направлениях возят и другие перевозчики, не только «Минсктранс», так что теперь, покупая билеты в Могилев и Гомель, следует обращать пристальное внимание на вокзал отправления. Тем более что билеты с оправлением с «Восточного» можно будет купить и на «Центральном».

Пойдут с «Восточного» и некоторые пригородные маршруты - на Мачулищи, Кайково, Дубовый лес, Дергаи, Дудутки, Бардиловку, парк «Великий камень» и санаторий «Волма». Также отсюда будут отправляться городские маршруты: № 110, 110А, 112С, 160, 160А, 161,161А, 161С, 168, 168А. Кроме того, на «Восточный» попытаются привлечь частных перевозчиков.

Как добраться с «Центрального» на «Восточный»?

Доехать на вновь открывшийся вокзал «Восточный» от «Центрального» можно на автобусе №127. До него пять остановок, выходить на остановке «проспект Рокоссовского».

Какие маршруты пойдут с «Восточного»?

Маршрут - Время отправления с «Восточного» - Дни

№ 7403-Э Минск - Любча - 9.20 - суббота, воскресенье

№ 7404-С Минск - Новогрудок (через Столбцы) - 11.30 - ежедневно

№ 7405 Минск - Санаторий «Радон» - 6.10, 8.20 - ежедневно

№ 7402-Т Минск - Лида - 8.00 - все дни, кроме субботы - 13.10 - ежедневно

№ 7402-Э Минск - Лида - 8.00 - суббота

7604-Т Минск - Могилев - 9.30 - пятница, воскресенье

№ 7604-Э Минск - Могилев - 9.30 - суббота

№ 7204-С Минск - Витебск - 9.15 - суббота, воскресенье

№ 7205-С Минск - Новополоцк - 11.50 - пятница, воскресенье

№ 7206 Минск - Поставы - 7.20 - суббота, воскресенье

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Гапзпром центр», который строят на месте снесенного автовокзала «Московский», пока готов только на 10%

«Московский» снесли в 2014 году, чтобы построить на его месте «Газпром центр». Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Московский» снесли в 2014 году, чтобы построить на его месте «Газпром центр».Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Московский» снесли в 2014 году, чтобы построить на его месте рядом с Национальной библиотекой «Газпром центр» - многофункциональный комплекс с офисами, гостиницей, паркингом, физкультурно-оздоровительным и медицинским центрами. Стройка началась в 2015 году и должна была закончится в 2018-м. Но спустя год заглохла. Как объяснил гендиректор «Газпром трансгаз Беларусь» Владимир Майоров, в ходе строительства возникли геологические осложнения.

«Газпром центр» построен всего на 10%. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Газпром центр» построен всего на 10%.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В 2018-м на объект пришел новый генподрядчик - итальянская компания Codest. Первым делом она занялась корректировкой архитектурного проекта и подготовкой строительной документации. Год назад заказчик озвучил дату окончания строительства - декабрь 2020. Чем подкреплен его оптимизм, не совсем понятно - уже март, а «Газпром центр» построен всего на 10%. По информации пресс-службы «Газпром трансгаз Беларусь», на месте снесенного автовокзала «процесс продолжается».

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