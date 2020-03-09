Белорусский рубль рухнул вслед за российским. Бежать ли в обменники? Комментирует эксперт

Сводки с торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в последние два месяца - как вести с полей сражений. Всего за полторы недели марта «американец» подорожал на 8 копеек. В результате доллар США днем 9 марта подскочил до 2,3529 рубля; евро - до 2,67471. За 100 российских рублей сейчас дают 3,1573 белорусского. К завершению торгов ситуация может успокоиться, и обвал белорусского рубля к доллару будет не таким сильным. Но это не точно.

- Уже девальвация или еще нет? - спросили мы у старшего аналитика компании «Альпари» Вадима Иосуба.

- Нет, конечно! Девальвацией даже близко и не пахнет. Белорусский рубль крепок, как никогда. Динамика торгов на бирже говорит о том, что валютная корзина растет всего на 0,11%. Рост доллара и еще более сильный рост евро компенсируется падением российского рубля. В итоге с белорусским рублем в настоящее время ничего катастрофического не происходит, мы видим на наших торгах отражение того, что происходит на внешних рынках, в частности, мощное падение российского рубля к доллару. То, что мы наблюдаем сегодня, вся эта история - пока исключительно про российский рубль, с белорусским сейчас ничего катастрофического или страшного объективно не происходит.

- Но курс белорусского рубля привязан к корзине валют - к российскому рублю, доллару, евро. Что будет, если российская валюта продолжит и дальше слабеть по отношению к доллару на фоне стремительно дешевеющей нефти?

- В самом деле, есть привязка к трем валютам, две подорожали, одна подешевела. Валютная корзина в итоге изменилась мало. То есть ни о какой девальвации не может быть и речи. Когда у нас вдруг станет расти корзина валют, к примеру, сразу на 10% в день, то это - девальвация. Изменения корзины в ходе торгов на 0,1% в день - это рыночные колебания, причем колебания, вызванные внешними факторами. В любом случае, если доллар будет сильно расти к российскому рублю, то у нас в Беларуси будет доллар расти, а российский рубль - падать. Если по каким-то причинам динамика сменится, российский рубль начнет резко восстанавливаться к доллару, то у нас доллар будет падать, российская валюта будет расти. То есть сегодняшние новости с биржевых торгов - это история про обвал нефти, про обвал российского рубля. С белорусским рублем ничего экстраординарного не происходит.

- Сегодня в России выходной день, все биржи закрыты. Что будет завтра с российским рублем, когда начнутся биржевые торги?

- Да, действительно, биржи закрыты, но работают банки, которые устанавливают валютные курсы. Можно ориентироваться на курсы, выставленные российскими банками в Москве для наличной валюты сегодня (72 - 73 российского рубля за доллар), думаю, в них уже вложены негативные ожидания. Вероятно, что именно с этих курсов завтра начнутся торги в России. Не исключено, что все будет даже лучше: если судить по актуальной динамике нефти, то можно отметить, что она падала ниже 32 долларов за баррель марки Brent, после этого она начала постепенно восстанавливаться, сейчас она торгуется на отметке 36 долларов за баррель. Если нефть продолжит дорожать, то российский рубль сразу начнет укрепляться, торги завтра могут открыться на отметке около 70 рублей за доллар.

- Прикладной вопрос: могут ли белорусы не проиграть, а выиграть на этой динамике курсов?

- Такая возможность уже открылась. Сегодня (торги пока не закончились) российский рубль относительно белорусского упал на 5%, соответственно, произошло падение на 10% российского рубля к доллару. Если говорить о той продукции, которая сейчас продается в России за российские рубли, то для белоруса, у которого есть сбережения в белорусских рублях, сегодня российские товары подешевели на 5%, у того, у кого сбережения в долларах - на 10%. Получается, что поменяв сегодня доллары на российские рубли, сегодня можно купить на 10% дешевле, чем это можно было бы сделать в пятницу.