2020-03-09T15:58:58+03:00
Экономика
КП Беларусь

Подушка начала сдуваться: золотовалютные запасы Беларуси сократились почти на $600 млн

И если в январе мы потратили из запасов $150 млн, то в феврале - в три раза больше
Виктор ПАЖИТОК
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Беларусь рассчитывается по своим долгамБеларусь рассчитывается по своим долгам
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В 2020 год экономика Беларуси вошла с самой внушительной подушкой финансовой безопасности в своей истории. Золотовалютные резервы страны на 1 января составили без малого 9,4 миллиарда долларов в эквиваленте. Однако в январе и феврале запасы начали стремительно таять: на 1 марта в хранилищах Нацбанка осталось 8,8 миллиарда долларов. В первый месяц года резервы уменьшились на $150,4 млн (1,6%), а вот в феврале сократились сразу на $438,2 млн (4,7%). Итого: подушка безопасности Беларуси с начала года сдулась на $588,6 млн (6,3%).

Однако ситуация контролируема и объясняется просто: в первые месяцы текущего года Беларусь в плановом порядке рассчиталась по своим внешним и внутренним долговым обязательствам. Кому конкретно мы отдали долги, Нацбанк не сообщает. Кроме этого, главный банк страны продавал валюту на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи, что тоже отразилось на объемах запасов.

Основными источниками пополнения золотовалютных запасов в феврале были валютные поступления в бюджет, а также продажа облигаций Минфина. Кроме того, позитивно отразился рост цены монетарного золота. В 2020 году, по данным замминистра финансов Беларуси Андрея Белковца, Беларусь должна будет выплатить кредиторам 3,5 млрд. долларов, в 2021-м - 3,2 млрд. долларов, в 2022-м - 3,3 млрд. долларов, в 2023-м - 3,8 млрд. долларов, в 2024-м - 2,6 млрд. долларов. Вместе с тем, на 1 января 2021 года объем золотовалютных запасов должен составлять не менее 7,3 миллиарда долларов - именно такая цифра заложена в Основных направлениях денежно-кредитной политики на нынешний год.

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