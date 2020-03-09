Следственный комитет предлагает не отправлять в тюрьму за лайк под порнографией

Идею смягчить наказание за лайки под порнографическими материалами Следственный комитет высказал еще в 2017 году. Сейчас он предлагает оценить это действие как административное правонарушение. Председатель Следственного комитета Иван Носкевич в эфире телепрограммы «Неделя» на СТВ объяснил, в каком случае:

- Например, если лицо просто ставит лайк при получении через мессенджеры какой-то информации порнографического содержания. Мы исходим из того, что такие действия обладают невысокой общественной опасностью и их можно отрегулировать административно-правовыми методами.

Сейчас лайк в соцсетях под порнороликом или картинкой считается уголовно наказуемым действием - распространением порнографии. За это наказывают по ч. 2 статьи 343 УК РБ ограничением или лишением свободы на срок от 2 до 4 лет.

То есть если человек листал ленту в соцсетях и пусть даже случайно нажал сердечко или кнопку «Нравится», его могут наказать за это. Дело в том, что соцсетевой робот покажет друзьям этого человека оповещение: «Вашему другу понравилось видео». Так получится, что публикацию с порно можете увидеть не только вы, но и кто-то из ваших подписчиков. С таким же успехом можно переслать другу неприличную картинку - и тоже стать распространителем порно.

- С учетом того, что в настоящее время идет общественное обсуждение новой редакции Кодекса об административных правонарушениях, я полагаю уместным вернуться еще раз к рассмотрению этого вопроса, - добавил Иван Носкевич.

Следователи предлагают за первый проступок - лайк или перепост порно - наказывать в пределах Административного кодекса. Если такое повторится, отвечать уже придется по Уголовному кодексу.

ОБ ЭТОМ МЫ ПИСАЛИ

В прошлом году 25-летний житель Гродно нажил себе проблем из-за лайка пятилетней давности под клипом группы Rammstein на песню Pussy. Парень утверждает, что он даже не знал, что это версия без цензуры: увидел ролик любимой группы - и сразу поставил «Нравится». За это его оштрафовали на 1275 рублей.

КСТАТИ

Кражи уходят в интернет

По словам Носкевича, каждое 8 преступление в Беларуси совершается в сфере высоких технологий. Особенно «популярны» виртуальные хищения денег с банковских карточек, когда злоумышленники каким-то способом получают личные данные держателей карт и снимают с них деньги.

- Разговор идет о так называемом вишинге. Это термин из IT-сферы. Злоумышленник, заполучив определенные сведения о конкретном счете физического лица либо юридического, звонит человеку, представляется, как правило, сотрудником банка и выуживает дополнительные сведения о конкретном счете или банковской карточке, доступе к ней – пароль, логин, иные данные, кодовое слово. Заполучив все необходимые данные о банковском счете, они похищают деньги. Очень тяжело такого рода преступления раскрыть, а уж тем более привлечь лицо к ответственности. Это как раз та ситуация, когда злоумышленники находятся, как правило, за пределами нашей страны. Таких преступлений становится все больше и больше. Они регистрируются практически каждый день, - говорит Иван Носкевич, председатель СК.

Чтобы противостоять этому, Следственный комитет предлагает ввести ответственность за незаконный оборот реквизитов платежных карт. Наказывать будут тех, кто «сливает» в интернет и продает на черном рынке данные банковских карт.

В случаях, когда предметом преступления становится криптовалюта, СК предлагает изымать ее в ходе уголовного процесса.