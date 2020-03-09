«Ребята расстроены, они уже подарки покупали»: из-за коронавируса дети из Гомельской области не попали в Италию

Каждый год школьников из разных городов и деревень вывозят на оздоровление за границу - в Италию, Германию, Бельгию и другие страны. Но недавно департамент по гуманитарной деятельности опубликовал краткое сообщение о том, что выезды детей на оздоровление за рубеж приостанавливаются из-за распространения в мире коронавируса. Пока речь о весенних каникулах. На сайте посольства Беларуси в Италии уточнили, что «направление организованных групп детей на оздоровление приостановлено до стабилизации эпидемиологической ситуации».

Республиканский центр по оздоровлению и санитарно-курортному лечению детей за границу не вывозит - такие поездки организуют только благотворительные фонды и общественные объединения. То есть итальянский фонд обеспечивает прием детей и договаривается с белорусским фондом, который набирает группу с сопровождающим.

Таких фондов в Беларуси несколько, большинство из них организовывают поездки только на летних каникулах. Например, гомельское общественное объединение «Помощь детям Чернобыля».

- У нас в марте и апреле дети никогда не выезжали. Что будет летом - неизвестно. Ждем новостей о коронавирусе, - ответили в фонде.

Столичный «Итало-белорусский центр сотрудничества и образования «Сардиния» в прошлом году вывез за границу около 80 детей.

- Мы занимаемся вывозом детей в летний и зимний периоды. А пока речь идет о запрете оздоровлений только весной, насчет лета сейчас ничего не известно. Нам уже пришли заявки от итальянских семей на прием детей из Беларуси. Пока отмены летней программы нет - продолжаем работать в штатном режиме. Надеемся, что все получится! По плану с июня детей должны вывозить в Италию и Бельгию - все будет зависеть от того, пойдет ли эпидемия на спад.

Еще одна минская общественная организация «Планета детей» должна была отправить две группы в Италию в марте и одну в апреле. К сожалению, поездки сорвались. На отдых не попали дети из многодетных, малообеспеченных и неполных детей Гомельской области.

- При подготовке выездов в марте мы все согласовали в Минобразования, но на этапе согласования в департаменте по гуманитарной деятельности произошла ситуация с коронавирусом. Естественно, две группы в марте не вылетели. Документы на отправку группы в апреле мы тоже не готовим, - говорят в организации.

Там надеются, что выезд на оздоровление разрешат хотя бы в мае - на этот месяц тоже запланированы поездки. А попадут ли в Италию те дети, которые должны были вылететь в марте и апреле, неизвестно:

- У нас пока нет информации от итальянских партнеров, смогут ли они принять детей в другой период. Конечно, ребята очень сильно расстроились. У них уже все было готово, они транспорт заказывали, подарки покупали итальянским семьям… Но мы работаем в том же режиме, собираем документы, приглашения и надеемся на лучшее.

Напомним, неделю назад 11 учеников младших классов сельских школ в Речицком районе изолировали после возвращения из Италии. Группа побывала там на оздоровлении, и поездка пришлась как раз на тот период, когда на Апеннинах начал распространяться коронавирус. На всякий случай группу решили не отпускать по домам, а сразу после возвращения разместили в социально-педагогическом центре. «КП» уточнила, что у детей и сопровождающего педагога не нашли признаков коронавируса - скоро их должны отправить по домам.

По данным прошлых лет в среднем за год около 20 тыс. детей из Беларуси вывозят на оздоровление за границу.

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