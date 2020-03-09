В середине марта в одном из районов Минска можно будет наблюдать необычное сияние

Уже в марте в Минске официально объявят об открытии официального дилерского центра Geely от известной международной сети автоцентров «Атлант-М Боровая». Для белорусского рынка продажи легковых авто это действительно большая новость. За восемь лет существования Geely в Беларуси марку обсуждают, а главное – голосуют за нее рублем, покупая новинки отечественного автопрома буквально за сутки после презентации. Но у нового игрока есть одно важное преимущество – серьезная репутация, накопленная за десятилетия работы на рынке, а также клиентский сервис, который включает не только постоянную заботу о своих клиентах, но и дополнительные бонусы в связке со стандартными финансовыми инструментами, уже характерными для Geely (лизинги, кредиты). Так, например, это система Trade In, которая позволяет сдать старую машину в зачет новой, специальная бонусная накопительная программа и другие небольшие, но важные для комфорта гостя детали.

– Признаемся, что для «Атлант-М Боровая» это волнительный момент, – уточняет управляющий «Атлант-М Боровая» Дмитрий Игнатович. – Мы принимаем в команду новый бренд и верим, что сможем представлять его достойно, со всем опытом и доверием аудитории, которые наш бренд накопил за тридцать лет своей работы на рынке. За это время наш бренд стал символом качества обслуживания и внимательного отношения к клиентам.

Открытие центра тоже решили сделать настоящим «космическим» запуском: с кнопкой запуска и футуристическим шоу. «Фишкой» вечера станет небесное свечение, лучи десяти зенитных прожекторов будут пробивать облака на высоту примерно в несколько километров. Так что необычное небесное свечение можно будет увидеть невооруженным глазом на территории всего прилегающего района – Уручья. Сами организаторы подчеркивают, что лучи будут освещать только небо и не будут доставлять неудобства соседям. Кстати, в Беларуси подобное световое шоу еще не проводилось, однако несколько лет назад в Вильнюсе такими лазерными лучами украшали главную елку города. Сияние было видно… в космосе.

СПРАВОЧНО

В декабре прошлого года с конвейера сошел 20-тысячный автомобиль Geely Atlas. Автомобиль вошел в топ самых продаваемых автомобилей и занял четвертую строчку рейтинга по продажам автомобилей в Беларуси. Лидер модельного ряда – тот самый кроссовер Geely Atlas.