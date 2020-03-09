В новой программе «Двое из дворца» две журналистки будут в непривычной манере рассказывать о Лукашенко

В феврале во время встречи с руководителями крупнейших госСМИ Александр Лукашенко высказывался о том, что молодежь сейчас в Telegram-каналах и соцсетях, и надо внимательней присматриваться к новому формату.

И вот, желаемое не заставило себя ждать - на ОНТ вышла передача «Двое из дворца», в которой ведущие Анна Пыж и Наталья Стельмах «стильно, модно, молодежно» рассказывают о том, как прошла неделя президента. Журналистки показывают, что даже официоз можно подавать в динамичной манере. Съемка ведется не со штатива, а интервью журналистки берут в основном во время длинных проходов с собеседниками по коридорам.

Вести передачу будут "беленькая" и "черненькая" из ОНТ.

Несомненный плюс для тех, кто политикой вообще не интересуется - в передаче можно в подробностях рассмотреть интерьер Дворца Независимости, в котором и снимается программа.

Мы обратились к соведущей программы «Двое из дворца» Наталье Стельмах, чтобы она рассказала нам о новом формате:

- Судя по всему, вам дали зеленый свет на самом высоком уровне?

- Нам дали возможность показать работу президента не с того ракурса, с которого обычно ее показывают в новостях. Например, перед началом совещаний чиновники высокого ранга заходят в зал, где будет проходить встреча, и у нас есть возможность подойти к ним в этот момент с вопросами, и может, даже кого-то из них застать врасплох. А не только тогда, когда они готовы к нам спуститься и дать комментарии. Получается живее. Ведь всем интересны эмоции, волнение чиновников, идущих на встречу с первым лицом страны. Понятно, что в этом случае нет той претензии на оперативность, как того требуют новости. Но программа «Двое из ларца» для тех, кто не смотрит новости регулярно - мы собираем самое интересное в работе президента за неделю и подаем это доступно и живо.

Наталья Стельмах. Фото: ОНТ

- Вас чиновники уже побаиваются, наверное.

- Я сейчас нахожусь во Дворце независимости, и чиновники нас уже узнают. Надо заметить, относятся к нам лояльно, не говорят пресловутое «без комментариев» и не отворачиваются. Может, разве что просят перенести интервью на более позднее время, когда уже будут владеть всей необходимой информацией и получат соответствующий фидбек от президента.

В сюжетах можно рассмотреть убранство Дворец Независимости во всех нюансах. Фото: личный архив

- Рубрика будет занимать все ваше время?

- Нет, она не освобождает нас от работы над ежедневными выпусками новостей.

- Судя по первому выпуску, у вас будто один и тот же автор с популярным Telegram-каналом «Пул Первого» о президенте Беларуси.

- Я не могу со 100%-ной уверенностью сказать, кто ведет «Пул Первого» - могу лишь догадываться, как и все. Но это точно не Анна Пыж, которая вела программу в минувшую субботу. Мы с ней будем чередоваться и на этой неделе автором рубрики буду я.

Наталья Стельмах. Фото: личный архив

КСТАТИ

Похожая передача только сугубо в мужском исполнении «Москва. Кремль. Путин» уже больше года выходит на телеканале «Россия». Ее задача - рассказывать о президенте России бодро и понятно.

ОНТ

В рамках программы «Наши новости»

сб / 20.00