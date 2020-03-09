«Деньги под ногами - взять не можем». Александр Лукашенко - о переработке отходов

9 марта президент провел совещание с руководством Совета министров. На фоне обвала цен на нефть обсуждали цены на топливо, электроэнергию, ремонт тракторов и зарплаты госслужащих.

Александр Лукашенко, как сообщает пресс-служба президента, коснулся вопросов, нерешенность которых люди чувствуют на себе.

- Вся экономическая система страны должна быть нацелена на безусловное обеспечение интересов людей. Хочу подчеркнуть: никакого популизма здесь нет, как некоторые, опять расчувствовавшись, могут заявлять в телеграм-каналах, что, мол, вот, канун выборов. Я еще раз хочу повторить то, что говорил с первого дня своего президентства: вся система и государство в целом имеют смысл только тогда, если они во благо людям. Все остальное смысла не имеет, - заявил Александр Лукашенко.

Также президент рассказал о…

…ЭЛЕКТРОМОБИЛЯХ

«Это не просто дань моде или стремление не отстать от передовых стран, хотя и это так. Это насущная необходимость уже сегодня».

«Страны, такие как мы, экспортно ориентированные, не имеющие под землей огромных запасов, давно сориентировались на электротранспорт. А нам и сам бог велел. Мы завтра-послезавтра вводим два блока атомной электростанции». «Мы можем больше произвести электроэнергии. Так почему мы не делаем сегодня, с запасом во времени, крен к электротранспорту, к большему потреблению электроэнергии? Это замена углеводородам».

…ТЕСТИРОВАНИИ «ТЕСЛЫ»

Президент напомнил, что лично демонстрировал возможности электромобиля. И давал поручение ученым по созданию отечественного электромобиля.

«Не для того, чтобы показаться в автомобиле или показать новый автомобиль. Нет, я подталкивал вас и все общество к тому, что на это надо ориентироваться».

…ЦЕНЕ НА ТОПЛИВО

«Задача, которая вытекает из строительства атомной электростанции, - сделать так, чтобы электрическая энергия для автомобилей была дешевле стоимости бензина и дизельного топлива. Тогда люди будут с удовольствием покупать автомобили на электрической тяге». «Отвечают ли инициативы, которые внесены, этой задаче?».

…ОТХОДАХ

«Когда-то я повторил свое требование ко всем, прежде всего вертикали исполнительной власти: с отходами надо научиться работать, начиная от боя стекла, полиэтилена и других».

Президент привел в пример Швейцарию, где многие товары производятся из вторсырья.

«А нам что мешает? Мы что, в компактной стране - это же не Россия - не можем собрать отходы и переработать? Ведь то же стекло получить традиционным образом значительно дороже, а тут готовое стекло переплавил и опять получил бутылку». «Нет, мы ждем, как с этой нефтью, пока жареный петух, как в народе говорят, не клюнет в определенное место. Потом будем героически искать альтернативу, договариваться и так далее. Деньги под ногами взять не можем».

…ТРАКТОРАХ

«Мои требования к вопросам обеспечения безопасности жизни людей, сохранности техники вы все знаете. Бесхозяйственное отношение к технологическому оборудованию, особенно приобретенному с поддержкой государства, недопустимо».

И назвал преступлением, когда дорогую технику, отработавшую в хозяйстве два года, бросают под забор, как металлолом.

«С этим надо бороться. И не надо тут рыночных каких-то рассуждений. Там, где рынок сработал, у частника, его проверять не надо. Надо контролировать техническое состояние на дорогах в плане безопасности. Не надо идти и смотреть на хранение, как он там поставил технику, как ухаживает за ней: это его личная собственность, он знает, как с ней обращаться». «Но сколько у нас таких хозяев? Наверное, меньше процента. А остальные будут ходить с протянутой рукой и просить: дайте денег, чтобы купить трактор, потому что посеять нечем. А это упирается в продовольственную безопасность нашего государства и огромные объемы экспорта. Вот и делайте выводы, надо это контролировать или нет».