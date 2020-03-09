«Моя мечта, чтобы люди видели во мне меня»: внучка Лукашенко пошутила про деда и стала второй на конкурсе «Мисс Лицей БГУ»

Анастасия - дочь председателя Президентского спортивного клуба Дмитрия Лукашенко, среднего сына президента - учится в Лицее БГУ в гуманитарном классе («обществоведение и английский язык»). 6 марта в учебном заведении прошел конкурс «Мисс Лицей БГУ», в котором Анастасия заняла второе место.

В видеовизитке девушка остроумно пошутила и сорвала аплодисменты зала: «Когда смотрюсь в зеркало, то вижу себя. Но многим людям часто кажется, что это кто-то другой».

После этой фразы на экране появились портреты Александра Лукашенко, а зал зааплодировал. Видео с реакцией зрителей прислали TUT.by читатели.

В музыкальном конкурсе Анастасии ассистировала младшая сестра Дарья. Девушки с 1-го класса играют на фортепиано и не раз становились призерами музыкальных конкурсов.

«…Моя заветная мечта, чтобы каждый человек видел во мне меня. Такого же человека с достоинствами и недостатками, ошибками и достижениями. Возможно, я в чем-то не идеальна, но мое сердце открыто всему миру. И в нем по-прежнему живет маленькая девочка, которая верит в добро», - рассказывает Анастасия в видеообращении.

Анастасия Лукашенко. Фото: TUT.by

Внучка президента стала вице-мисс, а первое место завоевала Татьяна Пивоварчик из 10-го филологического класса.

- Наш конкурс состоял из нескольких этапов. У нас были индивидуальные и общие фотосессии, а также два дефиле, общий танец, видеовизитка и творческие номера. Подготовка началась еще в январе, именно тогда мы уже начали репетировать. Моим творческим номером был танец. Концерт получился ярким и наполненным абсолютно разными номерами участниц. У каждой из нас была своя изюминка, - рассказала «Комсомолке» победительница.

Фото: Татьяна Пивоварчик

Титул «Мисс зрительских симпатий» достался Дарье Ольховик, учащейся биологического класса:

- «Мисс зрительских симпатий» - это титул от народа, так сказать. Его выбрало не жюри, а зал. На мой взгляд, самый интересный номер конкурса – творческий. У меня был танец, в котором я раскрыла свои переживания и показала, что люди способны на многое. Если говорить в двух словах, то мой номер выражает конфликт с обществом, - объясняет Дарья. - Есть я и люди, несогласные с моей концепцией. Но в ходе танца происходит симбиоз, мы находим компромисс и сливаемся в единый общий организм. На подготовку этого номера ушло очень много времени и сил, пришлось выучить сложные движения. Но мы справились, за что я очень благодарна своей команде.

Фото: Дарья Ольховик

- Всем 13 участницам вручили сертификаты на книги, - рассказал заместитель директора по воспитательной работе Иван Топчий.

Победительниц определило жюри: заместитель директора по учебной работе Анна Чубарова, заместитель директора по воспитательной работе Иван Топчий, педагог-организатор Светлана Куневич, педагог дополнительного образования Юлия Куневич, звукорежиссер Андрей Маркуц, преподаватель математики Александра Реут, «Миссис Беларусь - 2018», выпускница лицея БГУ Екатерина Сакович.