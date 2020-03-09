«Нацбанк не будет искусственно сдерживать курс рубля»: премьер-министр Беларуси прокомментировал ситуацию с валютой

Итоги прошедших в понедельник, 9 марта, торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже для многих оказались шокирующими. Доллар вырос сразу на 11 копеек (5,01%), официальный курс зафиксировался на отметке 2,3518. Евро вообще прибавил почти 16 копеек (6,24%) - до 2,675 рубля. Российский рубль подешевел на 4,78% - до 3,1628 белорусского рубля за 100 российских.

Получается, 9 марта доллар и евро перекрыли исторические максимумы на фоне обвала цен на нефть. Днем в минских обменниках доллар продавали за 2,42 - 2,44 рубля, евро можно было купить за 2,7 - 2,77, сто российских - минимум за 3,19 белорусского.

- Думаю, сейчас еще нельзя оценить все последствия девальвации российского рубля и резкого снижения цен на нефть. Будем смотреть, как станет развиваться ситуация. Россияне выпустили заявление, что Минфин будет продавать валюту. Это такое неординарное решение. И первые несколько дней этой недели покажут, как будет развиваться ситуация с российским рублем. Соответственно, и наш Национальный банк исходя из этого будет выстраивать свою стратегию, - сказал премьер-министр Беларуси Сергей Румас, комментируя ситуацию на соответствующих рынках и то, как это влияет на Беларусь. - В любом случае Национальный банк будет следовать рыночным тенденциям и не будет искусственно сдерживать белорусский рубль. Если Национальный банк будет ориентироваться на рыночную конъюнктуру спроса и предложения, то это не будет приводить к излишнему расходованию золотовалютных резервов. В этом заключается его стратегия.

ЭКСПЕРТ:

«ВСЕ СОШЛОСЬ, МЫ НАБЛЮДАЕМ НАЧАЛО МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА»

- То, что мы наблюдаем в этом году, может быть названо началом мирового финансового кризиса, - сказал в беседе с «Комсомолкой» управляющий директор группы компаний ИПМ Павел Данейко. - Сошлось несколько взаимно усиливающих факторов: снижающиеся цены на нефть, неутихающая эпидемия коронавируса, которая приводит к резкому снижению потребления нефти, сокращению авиаперевозок, перегретый финансовый рынок. Именно так и возникают кризисы - внезапно, когда одновременно сходятся несколько факторов. Это нормальный кризис, мы их переживали достаточно.

- Как это все отразится на курсе белорусского рубля?

- Будут соответствующие колебания. Мы же привязаны к российскому рублю в определенной степени. Еще один аспект - отсутствие долгосрочных контрактов с Россией на поставку нефти. Важно сказать, что девальвация, которая сейчас идет - не результат неверной внутренней политики, это итог взаимодействия многих внешних глобальных и локальных факторов и нашей зависимости от них. Это надо принимать как должное, как мы принимаем погоду.

- Можно ли прогнозировать, когда ситуация стабилизируется?

- Для этого надо, чтобы в мире пошла на спад эпидемия коронавируса и связанные с ней опасения и пессимистичные прогнозы, нужно, чтобы начала восстанавливаться деловая активность на уровне мировой экономики. Мы видим, что коронавирус стал последней каплей, которая привела к стремительному параличу деловой активности. Вся ситуация, которую мы сегодня наблюдаем на национальном валютном рынке, - итог, следствие и часть мирового кризиса.

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Министерство финансов России анонсировало продажу иностранной валюты на открытом рынке. Как сообщает vesti.ru, продажа валюты будет компенсировать связанное со снижением нефтяных котировок сокращение притока иностранной валюты от экспорта нефти и нефтепродуктов и оказывать стабилизирующее влияние на курс рубля. При этом Центробанк РФ принял решение не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в течение 30 дней. Как передает ТАСС, данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти.