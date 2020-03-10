Эксперт - о ценах на мировых рынках: «В перспективе Беларуси выгодна более высокая цена на нефть»

Еще в субботу Александр Лукашенко снова собрал совещание по нефти - во Дворец Независимости вызвали председателя «Белнефтихима» Андрея Рыбакова и вице-премьера, курирующего нефтяные вопросы, Юрия Назарова.

- Ко мне поступил ряд предложений по поставкам нефти и переработке в Беларуси, - заявил президент. - Сейчас таких предложений уже, слава богу, немало. Я вас дернул в выходной день, потому что вопрос не терпит отлагательств. Нам надо принимать решение и уже с понедельника-вторника забирать эту нефть. Потому что объемы большие - более 6 миллионов тонн.

А в понедельник цены на нефть в мире упали - и вопросов появилось еще больше.

Что с поставками нефти сейчас?

Напомним, с 1 января Россия фактически перестала продавать Беларуси нефть. В январе и феврале белорусские НПЗ работали вполсилы - переработали только 1,8 миллиона тонн нефти. Нефть брали с миру по нитке. Сначала выручила компания «Сафмар» российского миллиардера Михаила Гуцериева - он друг Александра Лукашенко. Потом мы купили два танкера норвежской и российской нефти у европейских продавцов и привезли ее железной дорогой через порт в Клайпеде. Теперь ждем два танкера нефти от азербайджанского продавца - эту нефть привезут в Одессу, дальше - нефтепроводом и железной дорогой. В марте к «Сафмару» подключатся еще пять мелких российских нефтяных компаний. Всего в марте Беларусь планирует получить миллион тонн нефти. Напомним, по словам Лукашенко, белорусско-российское соглашение предусматривает поставку в Беларусь 2 миллионов тонн нефти в месяц.

К началу этой недели грянула еще одна новость: мировые цены на нефть обвалились на 40%. «Комсомолка» разбиралась, может Беларусь выиграть от этой ситуации.

Почему падает цена на нефть?

Нефть падает на фоне новостей о том, что страны ОПЕК (14 основных стран-экспортеров нефти) не смогли договориться о сокращении добычи нефти из-за падения спроса - а все из-за коронавируса. ОПЕК предлагала снизить добычу, Россия и Казахстан - против. В результате цена барреля марки Brent (с поставками на май) упала до $31,34, марки WTI (на апрель) - до $27,72. Bloomberg отмечает, что нынешнее падение цен на нефть стало сильнейшим с 1991 года.

На что повлияло падение нефти?

На котировки мировых фондовых рынков: акции компаний из США, Азии и Китая падают. Упал и российский рубль: курс доллара к российскому рублю в понедельник поднялся до 73,47 рубля, евро поднимался до 83,77 рубля - это рекорд за последние 4 года.

Что об этом говорят в «Белнефтехиме»?

- Ситуация на нефтяном рынке в понедельник изменилась. Но мы эти обстоятельства не форсируем, - заявил пресс-секретарь «Белнефтехима» Александр Тищенко. - Ключевой станет реакция основных игроков. Саудовская Аравия готова снижать цены, остальные игроки нефтяного рынка тоже могут среагировать. Исходя из этого, можно будет уже определяться по закупкам нефти. Возможности для покупки нефти для белорусских НПЗ сейчас есть, но надо учесть реакцию игроков нефтяного рынка и сопоставить разные предложения.

Что говорят чиновники?

- Это сегодня дополнительные возможности договориться с Российской Федерацией. Потому что ситуация, которая есть сегодня, значительно отличается от ситуации в декабре или январе, - сказал премьер-министр Сергей Румас.

КОМПЕТЕНТНО

Экономист Георгий Гриц: «В перспективе Беларуси выгодна более высокая цена на нефть»

И падение российского рубля для белорусской экономики не выгодно.

- Тут я согласен и с мнением премьер-министра, и с мнением представителя «Белнефтехима»: есть много неопределенностей, непонятно чем закончится история, ведь Россия - это значимый игрок, который вышел из сделки ОПЕК+, - рассказал «Комсомолке» ректор Института повышения квалификации и переподготовки руководителей и специалистов промышленности Георгий Гриц. - Также есть и теневой игрок - это США со своей более дорогой сланцевой нефтью. Вряд ли американцы будут долго сторонними наблюдателями. Поэтому, я думаю, в течение квартала ситуация стабилизируется, цена на нефть будет в пределах 35 - 40 долларов.

- Можем ли мы выиграть от этого обвала?

- Для Беларуси такая ситуация хороша лишь на первое время. Надо понимать, что с таким трендом упадет и цена готового продукта переработки. В перспективе нам выгодна более высокая цена на нефть. Скажем, при цене в 70 долларов наша маржа будет выше, чем при 30 долларах. Но это только один из факторов. Он влияет не только на доходную часть, но и на нестабильность падения белорусского рубля. Второй фактор - это негативный эффект от падения российского рубля. Во-первых, падает выручка долгосрочных контрактов белорусской продукции на российском рынке - а там оплата, как известно, производится в российских рублях, мы именно к этому и стремились. Во-вторых, покупательская способность наших российских партнеров тоже падает. В любом случае, факторов много, они комплексные, и оценить их пока сложно.

- А можем ли мы, например, закупить сейчас побольше нефти по низкой цене и загрузить наши НПЗ полностью?

- Я не думаю, что это получится. У нас нет больших резервуаров. Это не газ, где есть подземные хранилища. О строительстве таких резервов говорят, что они пока лишь в планах - это история не одного года.