Минздрав: В Беларуси распространены такие штаммы коронавируса, при которых заболевание протекает в более легкой форме

Главных новостей о коронавирусе в Беларуси сейчас две: первый заболевший выздоровел, но еще у троих тесты дали положительный результат. Об этом рассказал министр здравоохранения Владимир Караник:

- Иранский студент, у которого впервые в республике была диагностирована коронавирусная инфекция, считается выздоровевшим. Но мы продолжим медицинское наблюдение 14 дней, как требуют протоколы, и должны получить дважды отрицательные лабораторные тесты. Он будет выписан на этой неделе.

По словам министра, опасность миновала и для трех человек, которые были у иранца в категории контактов первого уровня - у них и признаков заболевания нет, и тесты отрицательные. Если повторные тесты будет такими же - скорее всего, их выпишут. В удовлетворительном состоянии и пациенты, госпитализированные в Витебске.

Владимир Караник уверен, что у тех, кто переносит заболевание без клинических проявлений, коронавирус пройдет либо в легкой форме, либо в режиме носительства. Под наблюдением врачей они должны быть, чтобы снизить распространение инфекции. А превентивные меры, когда под контроль берут тех, кто был в близком контакте с заболевшими, на днях подтвердили свою эффективность.

- На выходных пришло три положительных теста контактов 1-го уровня, с которыми приехавшие из Италии наши граждане наиболее плотно контактировали, - рассказал министр. - Они уже к этому времени находились в медучреждениях, и опасность распространения инфекции здесь минимальная, и состояние всех удовлетворительное. Если повторные тесты будут положительными, то количество заболевших короновирусом в Беларуси увеличится до 9. Продолжается наблюдение за людьми, с которыми они контактировали. Ни у кого из них признаков инфекции или положительных тестов (их сделали в воскресенье, 8 марта) не зарегистрировано.

Министр здравоохранения также рассказал…

…о тройном тесте на коронавирус

- Все результаты у нас проходят тройной контроль - тестами трех независимых производителей, чтобы не было никаких сомнений в достоверности результатов.

…об отмене плановых операций

Вопреки слухам, это не связано с коронавирусом.

- Ежегодно в период подъема заболеваемости ОРВИ проводится перепрофилирование коечного фонда, ограничивается плановая госпитализация, - напомнил Владимир Караник.

…о пневмонии

- Количество пневмоний на уровне прошлого года. Все средние или тяжелые пневмонии типированы на наличие коронавируса, ни у кого признаков этой инфекции не выявлено.

…о смертельной угрозе

Агрессивность вирусов со временем снижается. Едва появившись, они действительно могут представлять смертельную опасностью, но в процессе мутации их убийственная сила сходит на нет. Поэтому, как пояснил Владимир Караник, потом они могут протекать или бессимптомно, или в легкой форме, когда человек, не обращаясь за медпомощью, переносит это заболевание на ногах и является источником дальнейшего распространения.

- Поэтому спасибо китайским коллегам, которые приняли на себя удар первых агрессивных штаммов - почему у них и был такой высокий процент летальности, даже среди медработников. У нас распространение получили штаммы, которые вызывают менее тяжелое течение заболевание.

…о лечении коронавируса

- Легкие формы не требуют лечения. Если организм справляется сам, основная наша задача - предупредить развитие осложнений и присоединения другой инфекции. Когда видим, что иммунная система не справляется, подключается детоксикационная терапия и другое лечение, в зависимости от того, какие нарушения преобладают в организме. Если не дадим развиться осложнениям и компенсируем побочные эффекты вирусной инфекции, то с вирусом в организм справится.

…о скорости диагностики

- Если тест на коронавирус будет положительным, в течение суток с человеком свяжутся. Сейчас четко разделены потоки пациентов. Те, кто госпитализирован с признаками вирусной инфекции, - в категории «срочно». Мы результаты тестов получаем в течение 4 - 5 часов. Следующий поток - контакты 1-го уровня, те, кто контактировал с пациентами, у которых положительный результат хотя бы одного теста. Все остальные - кто был в эпидемически неблагоприятных районах и не имеет признаков заболевания - идут в плановом порядке, их результат получаем в течение суток. Если в течение суток с вами не связались и не пригласили на повторную диагностику, то тест по умолчанию отрицательный.