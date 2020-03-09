В расширенный список сборной впервые попал Шкурин из ЦСКА

26 марта сборная Беларуси сыграет полуфинальный матч плей-офф Лиги наций с Грузией. Победитель получит возможность сыграть 31 марта в финале (соперником станет Северная Македония или Косово). На кону - путевка на чемпионат Европы 2020 года.

В понедельник появился расширенный список футболистов, которых Михаил Мархель планирует вызвать для подготовки к матчу в Тбилиси. В списке есть Антон Сарока - прошлый сезон у него в БАТЭ не удался из-за травм, пропускал часть подготовки и в это межсезонье.

Впервые в ростере Илья Шкурин, перешедший зимой в ЦСКА.

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Раньше ни одна пресс-конференция Мархеля не проходила без вопроса о талантливом нападающем. В прошлом году он регулярно забивал в составе «Энергетика-БГУ», стал лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси. Но главный тренер его упорно не вызывал. Это связывали со старым конфликтом: еще в молодежной сборной Мархель оставил Шкурина в запасе на матч с Гибралтаром, молодой и амбициозный форвард вспылил, собрал вещи и уехал. Похоже, стороны забыли о старом…

В расширенном списке есть Александр Мартынович, но большой вопрос, успеет ли он к матчу залечить травму. Из-за этого в центре обороны могут быть проблемы. Нет в списке защитника БАТЭ Захара Волкова, который в бытность игроком «Нафтана» стал участником договорного матча.

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Он помог следствию, у правоохранительных органов к нему больше нет вопросов, но не исключен вариант, что его ждет спортивная дисквалификация.

С окончательным списком 23 футболистов тренерский штаб определится 23 марта.

Вратари: Александр Гутор («Шахтер», Солигорск), Павел Павлюченко («Динамо-Брест»), Егор Хаткевич («Ислочь», Минский район), Антон Чичкан (БАТЭ, Борисов), .

Защитники: Александр Мартынович («Краснодар», Россия), Денис Поляков, Николай Золотов (оба - «Урал», Екатеринбург, Россия), Сергей Политевич, Сергей Матвейчик, Игорь Бурко (все - «Шахтер», Солигорск), Никита Наумов («Жетысу», Талдыкорган, Казахстан), Александр Павловец («Динамо-Брест»), Максим Швецов («Динамо-Минск»), Сергей Карпович («Ислочь», Минский район).

Полузащитники: Сергей Кисляк, Михаил Гордейчук, Павел Савицкий (все - «Динамо-Брест»), Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Павел Нехайчик, Евгений Яблонский, Дмитрий Бага (все - БАТЭ, Борисов), Иван Маевский, Макс Эбонг (оба - «Астана», Казахстан), Никита Корзун («Вилафранкенеше», Португалия), Юрий Ковалев («Арсенал», Тула, Россия), Юрий Кендыш, Дмитрий Подстрелов (оба - «Шахтер», Солигорск), Иван Бахар, Владислав Климович (оба - «Динамо-Минск»),

Нападающие: Денис Лаптев («Динамо-Брест»), Максим Скавыш, Антон Сарока (оба - БАТЭ, Борисов), Виталий Лисакович («Шахтер», Солигорск), Илья Шкурин (ЦСКА, Москва, Россия).