Коронавирус и Лига чемпионов: рукопожатия отменили, матчи пройдут без зрителей

В Италии на выходных матчи прошли без зрителей. В том числе одна из ключевых встреч всего чемпионата между «Ювентусом» и «Интером» (2:0). Сначала Криштиану Роналду (для него это был 1000-й матч в карьере) пытался все обратить в шутку: по пути на стадион он как будто отбил пять воображаемым фанатам, которые обычно стоят вдоль коридора и просят автограф.

Спортивные чиновники высказываются за остановку чемпионата, чтобы не подвергать риску футболистов. В Италии 133 смерти от заболевания. В некоторых областях (например, в Ломбардии - там Милан и Бергамо) ввели практически чрезвычайное положение и суровый карантин.

В среду должен состояться матч 1/8 финала Лиги чемпионов между ПСЖ и «Боруссией» из Дортмунда. На стадионе «Парк де Пренс» даже провели дезинфекцию, чтобы убедить власти в безопасности проведения матча со зрителями. Но в итоге приняли решение закрыть трибуны. Во Франции заболели коронавирусом 1209 человек, 19 скончались, 21 в критическом состоянии, 12 выздоровели.

Во вторник матч «Валенсии» и «Аталанты» также пройдет без зрителей. Тренировки перед матчем будут закрытыми, не будет даже традиционных предматчевых пресс-конференций! Игроки «Аталанты» под постоянным санитарным контролем, им рекомендовали не обниматься после забитых голов. В Испании на данный момент около 700 заразившихся.

Министр спорта Каталонии Жерар Фигерас заявил, что благоразумие рекомендует провести матч «Барселона» - «Наполи» без зрителей (18 марта).

Со зрителями пройдут матч «Лейпцип» - «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» - «Атлетико». Но, учитывая рекомендации ВОЗ, перед матчами не будет рукопожатий.