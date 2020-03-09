Белорусские спортсменки в соцсетях на 8 Марта: танцы Соболенко под Макса Коржа и размышления о феминизме

8 Марта позади. В праздничный день белорусские спортсменки активно постили в Инстаграме.

Арина Соболенко, например, поздравила танцем под музыку Макса Коржа. Там же ее неповторимый смех и улыбка. На фоне подтанцовка в лице спарринг-партнера Антона Дуброва.

Праздничный танец Арины Соболенко к 8 Марта под музыка музыку Коржа.Источник: instagram.com/sabalenka_aryna

- С праздником весны ,девчонки ! Пусть улыбка никогда не сходит с лица! – написала батутистка и супруга олимпийского чемпиона Владислава Гончарова.

annagorchenok С праздником весны, девчонки!) Пусть улыбка никогда не сходит с лица

Бывшая баскетболистка сборной Беларуси Татьяна Троина, кажется, спокойно относится к 8 Марта.

- Не знаю, с 8 марта что ли? – написала Татьяна под своим селфи.

troina Не знаю, с 8 марта что-ли?

Виктория Азаренко посмотрела на дату не только под углом подарков и цветов.

- Нет предела тому, чего мы, Женщины, можем достичь! Феминизм не о том, чтобы делать женщин сильными, женщины уже сильны! Это об изменении того, как мир воспринимает эту силу, – говорила в публикации Азаренко. Кстати, вам тоже кажется, что на этом фото она смотрится как-то иначе?

vichka35 There is no limit to what we Women can accomplish! Feminism isn t about making women strong, women are already strong! It s about changing the way the world perceives that strength

Каратистка Мария Фурсова напомнила мужчинам, что не надо ждать 8 марта, чтобы подарить женщинам цветы:

- Спорт и женственность совместимы? Я знакома с очень многими спортсменками, и все они не только успешны, но и невероятно красивы! Безупречны и на спортивной арене, и в жизни! А что уже говорить о давно сложившихся стереотипах про исключительно «мужские виды спорта» и удивленные глаза, когда видят у нас в сумках не только, к примеру, кимоно, но и несколько косметичек. Мы можем быть разными: сильными, выносливыми, с несгибаемым стержнем и стальным характером, но в то же время нежными, хрупкими и привлекательными.

В этом и есть вся женская красота. Женский спорт — это прежде всего красиво!

P.s. Мужчины, мы прекрасны каждый день, не стоит для цветов и пожеланий ждать 8 Марта.

mariaf1708 Спорт и женственность совместимы?

Защитник БАТЭ накануне 8 Марта своей возлюбленной подарил… поход в ЗАГС.

zahar_v.o.l.k.o.v ...поход в ЗАГС

Надежда Скардино на 8 марта устроила тренировку.

Олимпийская чемпионка Надежда Скардино на 8 марта устроила тренировку. Фото: соцсети

Футболист брестского «Динамо» Александр Нойок не преминул запостить мем.