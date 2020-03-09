«Динамо» Минск уступило БАТЭ в первом четвертьфинале Кубка Беларуси

На прошлой неделе в среду 4 марта футбольный сезон открыли матчем за Суперкубок.

9 марта в дело вступили команды, которые продолжают борьбу за Кубок Беларуси.

Самое статусное противостояние на стадии четвертьфиналов – матчи минского «Динамо» и борисовского БАТЭ. Белорусское класико. Первая встреча прошла в Минске на стадионе «Динамо». Кстати, так получилось, что это первая игра этих команд на обновленной арене, которую открыли после реконструкции в 2018 году.

На зиму команды значительно изменились. У «Динамо» остался прежний главный тренер Сергей Гуренко, но состав обновился практически наполовину. В комплектовании сделали акцент молодость и быстрых футболистов с большой мотивацией.

У БАТЭ новый главный тренер – Алексея Багу сменил Кирилл Альшевский.

В БАТЭ Багу сменит Альшевский, троюродный брат руководителя клуба

Костяк команды сохранился. Ушел Алексей Риос (в минское «Динамо»), зато вернулись Павел Нехайчик и Александр Володько. Если «Динамо» одна из самых молодых команд в этом сезоне, то БАТЭ наоборот возрастная.

В начале матча команды присматривались друг к другу. Минуты с 15-й "Динамо" добавило в агрессии и сделало несколько опасных подходов.

На 35-й минуте динамовцев вывел вперёд Эдгар Олехнович. Через 8 минут борисовчане быстро воспользовались ошибкой соперника в центре поля и Максим Скавыш забил после подачи с фланга.

Во втором тайме БАТЭ вышел вперёд, Павел Нехайчик забил со штрафного -2:1. Дальше гости смогли сохранить победный счёт, хотя несколько раз "Динамо" опасно подбирались в воротам "желто-синих". Ответный матч пройдет 14 марта в Борисове.