Внучка президента рассказала, зачем шутила о дедушке

Новость о том, что внучка Александра Лукашенко Анастасия во время конкурса «Мисс Лицей БГУ» пошутила в видеовизитке про своего известного родственника и заняла второе место , вмиг стала популярной. «Комсомолка» связалась с девушкой и узнала подробности создания забавного видео.

- Мне было очень интересно поучаствовать в конкурсе, - рассказывает вице-мисс. - Для меня это своего рода очередная ступень личного роста. Я очень волновалась перед зрителями. Раскрепоститься мне помог рассказ о себе всем, кто учится рядом со мной. Ведь во время учебы у нас не так много времени, чтобы лучше узнать друг друга. Ещё и сестру Дашу удалось познакомить с лицеистами (улыбается). (Дарья ассистировала Анастасии в музыкальной части конкурса - прим. ред.) К шутке все отнеслись положительно. Думаю, реакция зала и есть главный показатель! Но вообще-то я шутила не про дедушку, а больше над теми, кто не видит за ним меня!

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