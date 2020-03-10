2020-03-10T15:49:21+03:00
Общество
КП Беларусь

В Минск привезли 8 пантер, матрас Мухи и гору кокаина

До 12 апреля во Дворце искусства проходит выставка «Шляхi нямецкага мастацтва з 1949 года па сённяшнi дзень» [фото+видео]
Татьяна ШАХНОВИЧ
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В Минск привезли 8 пантер, матрас Мухи и гору кокаина.В Минск привезли 8 пантер, матрас Мухи и гору кокаина.Фото: Татьяна ШАХНОВИЧ
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На выставке, которая приходит в рамках недель Германии, представлено порядка 400 работ более 100 авторов, в том числе всемирно известных художников Йозефа Бойса, Герхарда Рихтера и Зигмара Польке.

Картины знаменитого Герхарда Рихтера, перестраховавшись, поместили на минской выставке в специальные прозрачные пеналы.

Знаменитого Рихтера, перестраховавшись, в Минске поместили в прозрачный пластиковый пенал. Фото: Татьяна ШАХНОВИЧ

Знаменитого Рихтера, перестраховавшись, в Минске поместили в прозрачный пластиковый пенал.Фото: Татьяна ШАХНОВИЧ

Помимо картин и фотографий во Дворце искусства представлены и другие арт-объекты. Например, 8 черных пантер немецкого скульптора Катарины Фрич, одна из самых известных работ которой – «Синий петух», установленный в 2013 году на Трафальгарской площади Лондона.

Пантеры и женщины. Фото: Татьяна ШАХНОВИЧ

Пантеры и женщины.Фото: Татьяна ШАХНОВИЧ

Пантер нужно рассматривать вкупе со стоящей неподалеку белой полкой и установленными на ней 8 фигурками женщин в белых одеждах...

- По задумке автора это - гора кокаина. Но на самом деле это - фикция... Фото: Татьяна ШАХНОВИЧ

- По задумке автора это - гора кокаина. Но на самом деле это - фикция...Фото: Татьяна ШАХНОВИЧ

Посреди одного из залов возвышается светлая гора.

- По задумке автора это - гора кокаина. Но на самом деле это - фикция, - улыбнувшись, рассказали журналистам немецкие специалисты во время экскурсии накануне открытия выставки.

Так подписал свою скульптуру немецкий автор. Фото: Татьяна ШАХНОВИЧ

Так подписал свою скульптуру немецкий автор.Фото: Татьяна ШАХНОВИЧ

На одной из стен можно увидеть странного вида будто бы потертый матрас, а на самом деле - настенную скульптуру от Рейнхарда Мухи.

Настенная скульптура от Рейнхарда Мухи. Фото: Татьяна ШАХНОВИЧ

Настенная скульптура от Рейнхарда Мухи.Фото: Татьяна ШАХНОВИЧ

Во время подготовки минской выставки, еще в Германии, на одном из складов специалисты наткнулись на конверт, внутри которого обнаружили 10 рисунков знаменитого Зигмара Польке. Никто не знал когда и по какому поводу их приобрели, но сегодня каждый из этих рисунков стоит на аукционе порядка 40 тысяч евро. Пока же их можно рассмотреть на выставке в Минске.

Напомним, 4 огромные фуры привезли в Минск 16 тонн «искусства». Около двух недель команда немецких мастеров монтировала выставочное оборудование. И это не только техники, но и кураторы, которые специально приехали в белорусскую столицу. Во Дворце искусства работали и альпинисты, которые закрепляли выставочные объекты высоко под потолком.

4 огромные фуры привезли в Минск 16 тонн «искусства». Фото: Татьяна ШАХНОВИЧ

4 огромные фуры привезли в Минск 16 тонн «искусства».Фото: Татьяна ШАХНОВИЧ

Выставка «Шляхi нямецкага мастацтва з 1949 года па сённяшнi дзень» проходит в минском Дворце искусства с 10 марта по 12 апреля. В день открытия - 10 марта, 19.00 - вход свободный, в остальные дни цена билета - 6 рублей (3 рубля - льготный).

Около двух недель команда немецких мастеров монтировала выставочное оборудование. Фото: Татьяна ШАХНОВИЧ

Около двух недель команда немецких мастеров монтировала выставочное оборудование.Фото: Татьяна ШАХНОВИЧ

Гора кокаина и матрас Мухи.Татьяна ШАХНОВИЧ

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