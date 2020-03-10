2020-03-10T14:50:11+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Хотел взять машину, съездить к девушке»: стали известны подробности убийства жены священника в Озаричах

Работник батюшки жестоко убил женщину, забрал ключи от авто, деньги и телефон
Павел МИЦКЕВИЧ
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Стали известны подробности убийства жены священника в ОзаричахСтали известны подробности убийства жены священника в ОзаричахФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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В Гомеле завершили расследование убийства жены православного священника в Озаричах Калинковичского района. Напомним, страшное преступление совершили при странных обстоятельствах, и сначала по подозрению задержали самого батюшку >

Но затем священника отпустили и вышли на другого подозреваемого >

Сейчас появилась подробная официальная информация об убийстве, которое шокировало всю страну. Итак, 2 октября в Озаричах нашли тело 42-летней женщины с многочисленными травмами. Оказалось, что накануне 23-летний житель деревни Вязовица был в Озаричах и ремонтировал храм. Вечером 1 октября он позвонил своей девушке. Разговор завязался нехороший, и молодые люди поссорились. После этого парень решил выпить.

- Во время одного из допросов мужчина объяснил, что после ссоры захотел угнать микроавтобус священника и съездить на нем к девушке. Он отправился к дому настоятеля, дверь открыла супруга. У нее молодой человек стал требовать ключи от авто. Женщина ответила отказом и попыталась закрыть дверь. Но парень ударил хозяйку ножом и проник в дом, - рассказывает официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Дальше для матушки начался просто ад: работник стал избивать женщину, а потом много раз по разным частям тела резал ножом. Когда несчастная перестала сопротивляться, пьяный парень забрал ключи от машины, украл 20 долларов, 1000 российских рублей и мобильник.

Убийца сел за руль Volkswagen Transporter и отправился колесить по району. В итоге заехал на ферму в родной Вязовице и там сбил мусорный контейнер, тюк соломы и врезался в цистерну. Пришедшие на утреннюю дойку работницы стали очевидцами этого ДТП - работники фермы забрали у водителя ключи от авто, а сам он убежал.

Тем временем эксперты, работавшие на месте убийства, получили совпадение следа участка ладони со следами ладоней уроженца Вязовицы. На следующий день его нашли. Подозреваемый сам показал, куда спрятал клинок ножа, рукоятку которого нашли во дворе священника.

Вместе с тем в деле остается много загадок. В СК не уточняют, где был в тот вечер батюшка, почему он сначала сознавался в убийстве жены и был в невменяемом состоянии. Эти подробности будут устанавливать в суде над парнем, которому грозит смертная казнь.

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