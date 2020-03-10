Как Владимир Короткевич предсказал моду на байки с «Пагоняй»: рассматриваем книгу рисунков классика

Эта часть наследия Короткевича вошла в 18-й том собрания его сочинений, который выходит в издательстве "Мастацкая літаратура".

Как рассказал редактор книги, доктор филологических наук Анатолий Воробей, рисунки Короткевича встречаются на полях и прямо в текстах его рукописей, в письмах, записных книжках, конспектах лекций. Нередко это просто шутка, зафиксированная на бумаге, или шарж на приятеля, а то и на самого себя: Короткевич славился самоиронией. Не зря на одном из рисунков он показывает себя рядом с обезьяной. А в письме к Максиму Танку отправляет карикатуру на себя: мол, в депрессии его спасает не собственная лирика («барабанны бой»), а стихи Купалы, Богдановича и Танка.

Короткевич любил одеваться стильно, а на рисунке слева предсказал моду на одежду с белорусской символикой! Фото: 18-й том Собрания сочинений Короткевича, издательство "Мастацкая літаратура"; кафедра белорусского языкознания лингводидактики БГПУ

На рисунке «Гении» записался в компанию к Пушкину, Гоголю и Шекспиру

В основном Короткевич рисовал тушью, а большая часть рисунков сделана во время учебы в Киеве и Москве. Тут есть, к примеру, рисунки из конспектов лекций, где юный Владимир то иллюстрирует записи, то фонтанирует образами к ним. А в одном из писем есть сцена его работы учителем: Короткевич мечет в своих подопечных громы и молнии.

Нередко его рисунки - момент творческого порыва. Вдруг прямо в рукописи Владимира Семеновича появляются образы исторических персонажей - тут Христос и библейские сюжеты, рыцари и князья, неизвестные замки и планы крепостей. Как раз по таким работам ощущаешь: писатель мог развить в себе художественный дар еще большей силы.

Некоторые рисунки Короткевича на исторические мотивы подсказывают: из него получился бы прекрасный иллюстратор! А рисовал он порой прямо в рукописях. Фото: 18-й том Собрания сочинений Владимира Короткевича, издательство "Мастацкая літаратура"

А порой писателя вдохновляли брошенные на диван халат и пижама - выходила любопытная композиция. А вот сцена трагичная: крестьяне, мать и отец, повешены на дереве, внизу - малыш с протянутыми к ним руками... А говоря об отличиях между белорусами, поляками и украинцами, Короткевич нарисовал трех мужчин и указал: «Розніца толькі ў форме насоў».

Делал Короткевич и портреты. Одни герои нам незнакомы, а других, например поэта Рыгора Бородулина, узнать легко. Есть и типажи белорусов, крестьян и шляхтичей - пожалуй, примерно такими предков и представляешь.

По версии Короткевича, Бородулин сказал по дороге к Мальдису: «Як не знойдзем Адася, - будзе нам гарэлка ўся», а в 1967-м Короткевич нарисовал не только свой автопортрет, но и то, как мог бы выглядеть в 2000-м. Фото: Издательство "Мастацкая літаратура"

Немало и автопортретов Короткевича: то наивного добряка с огромными глазами, то задумчивого и печального. Есть даже версия того, как он мог бы выглядеть в 2000-м - в год своего 70-летия. Самого Короткевича не стало в 1984-м, когда ему было всего 53… Нередко писатель переоблачается. Например, в рыцаря времен его романа «Хрыстос прызямліўся ў Гародні». А на шуточном рисунке «Гении» Короткевич вписывает себя в ряд к Пушкину, Гоголю и Шекспиру.

Несколько рисунков по сюжетам из жизни. Фото: 18-й том Собрания сочинений Владимира Короткевича, издательство "Мастацкая літаратура"

А вот на рисунке они вместе с Бородулиным, вооруженные пол-литрами, идут в гости к литературоведу Адаму Мальдису. Кстати, последний в свое время вел рукописный «Часопіс інвентарнага ўліку выпітага», где хранил стихи и рисунки друзей. Немалый там вклад и Владимира Семеновича. А в семье минчанина Валентина Кравца, школьного друга писателя, хранится «Аксамітны альбом» (название - короткевичское, данное из-за бархатной обложки) с рисунками, стихами и чуть ли не комиксами писателя.

Молодой Короткевич неплохо смотрится в ряду классиков, а сам он любил жанр автопортрета. Фото: 18-й том Собрания сочинений Владимира Короткевича, издательство "Мастацкая літаратура"

Бородулин просил нарисовать козла, а Короткевич изобразил друга

Есть и рисунки на основе реальных событий. Скажем, однажды Короткевича едва не судили из-за того, что кто-то подделал его подпись. Потому и на рисунке он показал себя ангелом с крыльями, который говорит: «Далібог, не вінаваты!» А на просьбу Бородулина нарисовать козла Короткевич изображает в этом образе своего друга, правда, в его присутствии. Наверное, вдохновила знаменитая бородулинская бородка...

Не часто, но в рисунках Короткевича появлялись и герои его произведений - так, как он их себе представлял: сверху - Сотник и Братчик из романа "Хрыстос прызямліўся ў Гародні", снизу - шахматный поединок Выливахи и Смерти в "Ладдзі Роспачы".

Мучения писателя с киносценариями отразились в рисунке «Новый метод проталкивания сценариев на «Беларусьфильм»: мол, остается приходить туда разве что с пистолетом... Как рассказали в редколлегии книги, в единичных случаях изображения давали не целиком - как, например, автошарж «Святы велікамучанік Караткевіч»: писатель снабдил его текстом с ненормативной лексикой.

Порой источником вдохновения служила неожиданно эффектно разложенная на диване одежда, ну, а конспекты лекции Короткевич всегда дополнял рисунками. Фото: 18-й том Собрания сочинений Владимира Короткевича, издательство "Мастацкая літаратура"

Кстати, благодаря собранию рисунков можно не сомневаться, какие были бы воззрения у Короткевича, доживи он до времен независимости. На одной из работ писателя мужчина, похожий на него, в свитшоте с «Пагоняй» - теперь как раз такие в моде! И на полосках, на которые разделена байка, Короткевич словами помечает цвета: «Белы, чырвоны, белы».

Героем некоторых рисунков становился сам Короткевич, а еще часто рисовал типажи белорусов. Фото: 18-й том Собрания сочинений Владимира Короткевича, издательство "Мастацкая літаратура"

...Литератор никогда не публиковал свои рисунки. Судя по всему, не относился к ним серьезно. А нам благодаря этому пласту понятнее глубина его творческой мысли. Вдобавок так он встал в один ряд с рисующими писателями - нашими Василем Быковым и Кузьмой Чорным, а еще Пушкиным, Лермонтовым, Тургеневым, Шевченко...

Порой на рисунки Короткевича попадали печальные сюжеты... Фото: 18-й том Собрания сочинений Владимира Короткевича, издательство "Мастацкая літаратура"

Всего в полном собрании сочинений Короткевича издательства «Мастацкая літаратура» и филфака Белгосуниверситета 25 книг. Как обещают создатели, если к концу издания найдутся другие рисунки писателя, ими дополнят финальный том.

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