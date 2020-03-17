«Жизнь изменилась, когда бросил пить, сел на велосипед и похудел на 40 кг»: актер из фильма «Авантюры Прантиша Вырвича» о ЗОЖ

19 марта выйдет историческая лента «Беларусьфильма» по роману Людмилы Рублевской «Авантюры Прантиша Вырвича». Одну из двух главных ролей там играет купаловец Иван Трус. В последних премьерах Купаловского театра зрители и критики отметили образы, созданные Иваном Трусом - одним из новобранцев труппы. А заговорили о нем почти 5 лет назад в Могилеве, куда он уехал начинать все заново после почти 10 лет в минских театрах.

В 2006-м после Академии искусств по распределению Иван попал в Горьковский. Там ему не пришлось проходить через массовки, он сразу получил роли в спектаклях. Но спустя 6 лет, признается артист, это не радовало:

Иван Трус в спектаклях Горьковского и Молодежного театров. Фото: Личный архив

- Началось постоянное нарушение дисциплины, разгульный образ жизни, плюс вес у меня был тогда 128 кг… Но я решил: у меня же есть жена, ребенок, работа - значит, все нормально. Но руки опускались, а с ними и сам я, пока не оказался размазанным по дну благодаря алкоголю.

Тогда на практике лишний раз подтвердилась избитая истина: незаменимых нет. И вот три года Трус играл в Молодежном театре, а под финал даже подрабатывал там пару месяцев монтировщиком сцены. Актер называет это время ссылкой.

- Я вязал кулисы, помогал ставить декорации и думал: надо набрать силы и попробовать бежать не останавливаясь.

Не так давно Иван весил более 120 кг, но смог поменять свое отношение к жизни и сбросить лишние килограммы. Фото: Личный архив

СБРОСИВ ВЕС, СТАЛ РАДОВАТЬСЯ ХОЛОДУ

Могилев - нетривиальный вариант побега для артиста-минчанина.

- Когда мне надо было, условно говоря, поклеить новые обои и начать дышать, я и не думал, куда ехать. Молодежный театр стал чистилищем для меня - я вышел в ноль. А в остальном помог режиссер Саулюс Варнас, недавно ставший главным режиссером Могилевского областного драмтеатра. Для меня он по сей день и режиссер, и учитель, и сэнсэй... Убежден: работай Саулюс в Пинске или Мозыре, я был бы там.

Варнас, по сути, строил в Могилеве маленькую театральную Литву. И его спектакли с Иваном Трусом - яркий пример эффекта от мощной связки постановщика и актера.

Иван Трус и Саулюс Варнас. Фото: Личный архив

- Мы с Саулюсом, как две капельки ртути, текли друг к другу. Я даже выбрал тактику цепного пса своего режиссера - полностью ему доверился, - признается Иван.

Первой постановкой, в которой получил роль Иван, стала «Крейцерова соната», которую актер называет спасательным кругом после мелких ролей в Молодежном. А кроме работы над пьесами по своей теории цепного пса Трус следовал всем советам режиссера:

- Например, он мне говорил, как раскрыть внутреннюю энергию. И я вставал в 6 утра, набирал ванну прохладной воды, погружался в нее, выполнял упражнения. Мне понравилось мое новое состояние, ощущение, что я начал все заново.

Иван Трус на велосипеде исколесил весь Могилев. На фото артист с дочкой Фаиной. Фото: Личный архив

Еще из Минска Иван забрал велосипед. За день в столице проезжал 45 - 50 км, в Могилеве поменьше, зато за 3,5 года узнал каждые поворотик и ямку города над Днепром:

- Для меня велосипед был тренажером, я получал удовольствие от нагрузок.

С успехами обновления хотелось делать больше - тогда артист стал бегать.

- Я уже был без железного коня, но велоподготовка помогла - быстро дошел до бега на 10 - 12 км. И до сих пор бегаю в таком режиме через день в теплые месяцы. Это тоже обнуление: работа, репетиции, а тут ты, твои наушники и город как фон. На час я отключаюсь, и его хватает для перезарядки. Периодически неделю - две могу покачать железо. Правда, о прошлой жизни порой напоминают проблемы со спиной, тогда сбавляешь темп на пару недель.

Иван проделал фантастическую работу над собой: и дело не только в 40 сброшенных килограммах веса, но и в обновленном мировоззрении. Фото: Личный архив

В итоге артист с 128 кг дошел до 88, теперь его вес - 90 - 93 кг.

- Теряя килограммы, этим же подпитывался. Помню, как мне впервые стало холодно с тех пор, как я был в весе. Прежде ни зима, ни ветер меня не пугали. А тут прямо кости заболели, нос покраснел, озноб, но я наслаждался, чувствуя: внутри меня что-то меняется.

В Могилев Иван приехал непьющим после 10 лет регулярных отношений с алкоголем.

- Полный отказ дал силу стать намного увереннее в себе. Теперь я могу озвучивать вслух то, что думаю. Никто меня не попрекнет, мол, сказал по пьяни и не сделал. А главное - есть уверенность в поступках, я просчитываю на несколько шагов вперед.

Иван Трус в спектакле "Жажда и голод" Саулюса Варнаса в Могилевском облдрамтеатре. Фото: Галина Радькова (сайт mdrama.by)

«АКТЕРСТВО - ЭТО СПРИНТ: ОСТАНОВИЛСЯ - И ПОТЕРЯЛ ДЫХАНИЕ»

В Могилеве родились спектакли Саулюса Варнаса «Скорина», моноспектакль «Смех в темноте», «Женщина моря», «Жажда и голод», где играл Иван. Он говорит, что из этого периода мог вытекать следующий - более сложный, интересный. Но сложилось иначе.

- Я не скрывал, что приехал в Могилев к Варнасу, а без него оставаться мне там незачем, особенно после работы с ним. До сих пор не понимаю ребят, которые своими походами к руководству и своим недовольством положили конец этому периоду в истории театра, когда он вышел за рамки города, области и даже страны. Словно грибы подо мхом прятались, а их сковырнули... При этом в театре прекраснейший директор Андрей Новиков, который хочет, чтобы для всех было хорошо. Но так не бывает...

Одна из новых работ Ивана Труса в Купаловском - Доктор Шельмер в "Шляхціцы Завальні, або Беларусь у фантастычных апавяданнях".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Купаловский театр Иван попал с третьего раза.

- Когда меня выгнали из Горьковского театра, я показывался Николаю Пинигину. Он мне сказал, что как артист я его устраиваю, но моя дисциплина заставляет подумать. Этот хвост не просто пошел за мной, он до сих пор присутствует и обрастает слухами.

Когда Иван уходил из Молодежного, труппа Купаловского оказалась укомплектованной, а в конце 2018-го, когда Варнас и Трус знали, что уходят из могилевского драмтеатра, все сложилось.

- Я позвонил Николаю Николаевичу, сказал, что не имею проблем с алкоголем, что работал у Варнаса. Пинигин ответил, что в курсе: «Приезжай, поговорим». Тогда же в рамках Национальной театральной премии на сцену Купаловского могилевский театр привез три спектакля, где у меня были главные роли. Посмотрев, Пинигин сказал: «Заканчивай в Могилеве свои новогодние сказки и приезжай».

В Купаловском Трус чуть больше года. У него уже две серьезные роли - Доктор Шельмер в «Шляхціцы Завальні…» и Эдмунд в «Каралі Ліры» - два сильных негативных образа. Смеется, что уже слышал версии, что Трус будет играть всяких «мярзотнікаў».

- Но ведь предыдущий репертуар - сплошь положительные ребята, Скорина тот же. А вообще, коль я плыву на корабле, то нахожусь под властью капитана - худрука и режиссера Николая Пинигина. Да, та самая тактика цепного пса. И за свой образ я спокоен.

Также Иван играет в антрепризе «Увидеть розового слона», а еще репетирует роль Ричарда III у белорусского режиссера, обладателя российской «Золотой маски» Александра Янушкевича. Плюс играет в кино. В исторической премьере «Авантюры Прантиша Вырвича» у Ивана роль алхимика Бутрамея Ледника.

Актер сыграл Бутрамея Ледника в "Авантюрах Прантиша Вырвича", новой ленте "Беларусьфильма". Фото: Личный архив

- Работал с интересом, все-таки лет пять не снимался. А прежние роли - это как старая фотография на паспорте и то, как ты выглядишь сейчас. Потому и хотелось показаться в киносреде. Но я не стремлюсь на экран всеми силами, только если театр позволит.

Еще Иван играет в артистической футбольной команде «Арт-старс», до этого был в первом составе мини-футбольной команды «Без грима».

- С детства я стою на воротах. За зиму сыграл 6 матчей – 3 выигрыша, 3 проигрыша. И две из побед с не размоченными воротами. Футбол - тоже способ обнулиться, отвлечься, побегать, пропотеть. У меня нет такого, мол, мы команда и обязаны выиграть. Как и другой спорт, которым я занимаюсь, он работает на профессию.

Иван играет в футбол с детства - с тех пор стоит на воротах. Фото: Личный архив

Кстати, Иван сравнивает профессию актера со спортом.

- Это не марафон, а спринт: чуть загляделся по сторонам, остановился - и теряешь дыхание. А как только стал ближе к лидерским позициям, то с плевками в спину чувствуешь дыхание тех, которые тоже могут. С одной стороны, это нравится, а с другой - не можешь остановиться, иначе тебя просто затопчут. Вставать и догонять очень тяжело, практически невозможно...

Премьера "Авантюр Прантиша Вырвича" запланирована на 19 марта. Фото: Киностудия "Беларусьфильм"

СПРАВКА «КП»

Иван ТРУС, 35 лет. Родился в Узде. Окончил мастерскую Фомы Воронецкого в Академии искусств. В Театре Горького работал 6 лет, в Молодежном - 3 года, в облдрамтеатре и параллельно в Театре кукол Могилева - 3,5. Служит в Купаловском театре, играет в независимых проектах, снимается в кино. Женат вторым браком, отец двоих детей.

Яркие роли Ивана, как Доктор Шельмер в "Шляхціцы Завальні...", сразу запомнились зрителям и критикам.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Трейлер "АВАНТЮРЫ ПРАНТИША ВЫРВИЧА". ПРЕМЬЕРА.

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