Сосо Павлиашвили: Стоит открыть бизнес и продавать туристам путевки в Беларусь!

Мы поговорили с певцом накануне презентации в Минске его новой программы «Жизнь – это кайф».

- Сосо, как часто вы бываете в Беларуси?

- Как минимум два раза за год. Приезжаю с концертами не только в Минск, регулярно выступаю в Витебске на фестивале «Славянский базар». Я с удовольствием приезжал бы еще чаще, потому что у вас удивительная страна. И поверьте, это я говорю не потому, что, как многие могли бы подумать, именно такие слова надо говорить перед концертом. Ни в коем случае! У вас действительно удивительная страна, и я ее обожаю: за просторы, за красивые города, за порядок... Всегда, когда приезжаю в Минск или любой другой город, обязательно гуляю по городским паркам. А люди? Вы, белорусы, какие-то особенно добрые, светлые, искренние. Это сразу ощущаешь, честно! Как только с трапа спускаешься - будто в другое измерение попадаешь. У вас это заложено, я считаю, от Бога – ваше спокойствие, рассудительность, душевность... Вообще, думаю, нужно организовать бизнес - по всему миру продавать путевки в Беларусь, чтобы люди приезжали к вам и с совершенно иным складом ума уезжали!

- Понятно, что вас везде хорошо принимают, а отличается ли белорусский зритель чем-то от других?

- Скажу вам так: плохого зрителя нет нигде. Бывают не очень хорошие исполнители, которые, увы, могут по каким-то причинам не очень уважительно относиться к публике, пришедшей на концерт. Может человек не петь, как Паваротти, но своего зрителя он обязан уважать и любить. Сейчас многие исполнители стали забывать, что Бог нас послал сюда с главной целью - служить своему слушателю. И мы это должны делать день ото дня, тем более что белорусские зрители - бесконечно благодарные. Они могут встать и стоя долго аплодировать. Вы никогда не жалеете своих эмоций, вы их не копите. Я вывел такой закон, если ты любишь зрителя, то он это на 100% чувствует, идет отдача, идет такое хорошее состязание. И ты понимаешь, что не зря живешь. У меня несколько раз были большие концерты в Минске, они все были незабываемы. Ваш зритель – это космос.

- В Минск вы привезете программу, которая называется «Жизнь - это кайф» - что зрителю ждать от концерта?

- Это будет такая мини-презентация нового двойного одноименного альбома, который вышел не так давно, в нем 14 новых треков. Знаете, это альбом для меня - такая дань хорошей музыке, в нем я обращаюсь к материалу 1970-х годов. Когда мы работали над новой пластинкой, записывали ее, я старался максимально отойти от какого-то формата, вообще не думать о том, что модно, а что нет. Уверен, что чем больше музыкант, исполнитель думает о формате, тем хуже на выходе получается продукт, ведь у музыки отбирается свобода. Моя новая программа, которую я хочу представить в Беларуси - это максимальная свобода музыки и абсолютная честность перед зрителем, перед каждым, кто придет на концерт.

В выступлении Сосо Павлиашвили примут участие его жена Ирина и сын ЛеванФото: Павел МАРТИНЧИК

- Вы говорите, что новая программа – это некий взгляд в прошлое. Творчеством кого из музыкантов 1970-х вы вдохновлялись, когда работали над новым альбомом?

- Этих имен очень много - ведь много тех, кто воспитывал вкус людей моего поколения. И у нас хороший, я считаю, вкус. Могу назвать такие знаменитые и популярные на протяжении многих лет группы, как Chicago и Earth, Wind&Fire, а еще такие культовые имена, как Stevie Wonder, James Brown, Barry White, Marvin Gaye. Это были величайшие музыканты, творчество которых, уверен, вне времени. Но вообще мы старались уйти от стандартов, в новой программе вышли за рамки какого-то одного жанра - и это очень здорово.

- Знаю, что многие хотели бы услышать одну из, наверное, самых пронзительных ваших песен - «Помолимся за родителей»…

- О, да, конечно, я ее исполню! И даже не один. Со мной в Минск приедут моя супруга Ирочка и мой сын Леван. Вот в дуэте с ним мы и споем «Помолимся…». Будет такой подарок зрителям. Да и вообще, все те песни из прошлого, из проверенного временем репертуара, которые вы знаете и любите, я обязательно их спою, даже не сомневайтесь - все будет чудесно (смеется). Вообще, новый альбом и одноименная программа «Жизнь - это кайф» - это исполнение моей давней мечты. Я наконец-то выпустил двойной виниловый альбом с музыкой, в которую я вместе с моими коллегами, моими соратниками-музыкантами вложили все свое сердце, свою душу. Это очень позитивная музыка, настоящий кайф! Это альбом - дань моей Ирочке и всем моим близким и родным, и, конечно, всем тем великим музыкантам 70-х, которые воспитывали мой вкус. Очень счастлив, что смогу представить свою музыку белорусам. Абсолютно уверен в том, что эта наша встреча оставит в наших сердцах что-то настоящее, искреннее, теплое.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Юбилейный концерт Сосо Павлиашвили - 14 марта в 19.00 в КЗ «Минск». Билеты: 65-160 руб. Т. (017) 328-66-38.

Виктор ПАЖИТОК.