Полкоровы и треть свиньи: Белстат рассказал, сколько говядины, мяса птицы и яиц приходится на одного белоруса

Статистики брали в расчет государственные предприятия, фермерские хозяйства и частные подворья. И насчитали на них 4,3 миллиона голов крупного рогатого скота, 2,9 миллиона свиней и 53 миллиона кур, гусей, индюков и прочей птицы. Куры за год снесли 3,5 млрд яиц.

Если разделить это все на всех белорусов (а нас, напомним, по результатам прошедшей в 2019 году переписи, 9 413 446 человек), то выходит, что на одного жителя страны приходится 0,45 коровы, 0,3 свиньи, 5,6 птицы и 373 куриных яйца. Как видим, основное мясное блюдо на столе белорусов - птица.

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