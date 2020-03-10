2020-03-10T13:17:36+03:00
Экономика
КП Беларусь

Полкоровы и треть свиньи: Белстат рассказал, сколько говядины, мяса птицы и яиц приходится на одного белоруса

Статистики подсчитали численность скота и птицы, которую произвели хозяйства страны в 2019 году
Виктор ПАЖИТОК
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За 2019 год в Беларуси реализовано 699,5 тысяч тонн птицыЗа 2019 год в Беларуси реализовано 699,5 тысяч тонн птицыФото: Павел МАРТИНЧИК
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Статистики брали в расчет государственные предприятия, фермерские хозяйства и частные подворья. И насчитали на них 4,3 миллиона голов крупного рогатого скота, 2,9 миллиона свиней и 53 миллиона кур, гусей, индюков и прочей птицы. Куры за год снесли 3,5 млрд яиц.

Если разделить это все на всех белорусов (а нас, напомним, по результатам прошедшей в 2019 году переписи, 9 413 446 человек), то выходит, что на одного жителя страны приходится 0,45 коровы, 0,3 свиньи, 5,6 птицы и 373 куриных яйца. Как видим, основное мясное блюдо на столе белорусов - птица.

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Уровень инфляции в Беларуси в 2019 году составил 4,7%. Годом ранее – 5,6%. Мы решили сравнить цены марта 2017 года с ценниками 2020 года и были, мягко говоря, удивлены. А еще посмотрели, сколько и каких продуктов мы могли купить на среднюю зарплату три года назад, а сколько сейчас [продолжение - здесь]

Средний белорус на питание тратит 38% своего дохода, еще почти 25% уходит на оплату услуг. Мы уточнили, сколько денег уходит на сигареты и алкоголь [подробности - здесь]

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