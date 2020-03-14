Белоруска-дизайнер в Calvin Klein: После ритма Нью-Йорка я с улыбкой слушаю разговоры о том, как друзья устают в Минске

Когда слышишь историю Кати, которая почти два года назад с мужем Артемом переехала по Green Card в Нью-Йорк, невольно закрадывается мысль: такое случается только в сериалах или становится сюжетом для песен вроде «Она хотела бы жить на Манхэттене»…

Катя Милещенко родилась в Могилеве, окончила Витебский государственный технологический университет.

- В детстве не было денег на покупку одежды, и я постоянно перешивала под себя мамины или бабушкины вещи. Параллельно ходила в художественную школу. Когда пришло время выбирать университет, решила, что буду поступать на дизайнера в Витебск. А со второго курса влюбилась в дизайн обуви и поняла, что это мое, - улыбается Катя.

Белоруска выиграла Green Card и теперь живет в Нью-Йорке. Фото: личный архив.

После учебы дизайнер работала на трех белорусских фабриках: «Сивельга», «Белвест» и «Мегатоп».

- А в 2015 году я выиграла Международный конкурс по 3D-дизайну обуви, и мою работу, распечатанную на 3D-принтере, презентовали в Италии - это были босоножки с необычным плетением. Тогда обо мне написали в профессиональной прессе.

Победа на конкурсе вдохновила Катю - она поняла, что нужно выходить на новый уровень. В это время белоруска планировала переехать в Москву - проходила собеседования в московских компаниях. Тогда же с девушкой через профессиональную соцсеть связались представители знаменитого спортивного бренда Adidas. Но неожиданно для себя дизайнер выиграла Green Card.

- Я никогда не грезила Америкой - анкету для участия в лотерее Green Card отправлял мой муж Артем. Мечтала работать в Милане… Но судьба распорядилась так, что мы поехали в Нью-Йорк.

Отправила 70 заявок, работу искала 8 месяцев

Чтобы найти работу в Нью-Йорке, девушке понадобилось 8 месяцев. К тому же ни американского образования, ни отличного знания английского языка у дизайнера не было. Катя специально нанимала американского репетитора, который готовил ее именно к собеседованию для работы в модной индустрии. Белоруска отправила резюме примерно на 70 вакансий, в том числе в знаменитые бренды Ralph Lauren, Nike, Marc Jacobs, Karl Lagerfeld, Coach, Vans, Deckers (UGG), DKNY. Прошла множество собеседований в несколько этапов, но работу не получала: сфера моды в Нью-Йорке - очень конкурентная среда, и пробиться в ней новичку без местного опыта очень сложно.

Белоруска отправила резюме примерно на 70 вакансий, в том числе в знаменитые бренды Ralph Lauren, Nike, Marc Jacobs, Karl Lagerfeld, Coach, Vans, Deckers (UGG), DKNY. Фото: личный архив.

- Катя, как же ты в итоге попала в Calvin Klein?

- За то время, что я искала работу, у меня было несколько знакомых рекрутеров, которые занимались подбором персонала. И вот одна из них сделала пост в соцсетях: срочно нужен дизайнер обуви. Ни названия бренда, ни условий в объявлении не было. Я отправила ей на почту резюме, портфолио и сопроводительное письмо. Через пару дней она ответила, что мной заинтересовались и просят прислать примеры мужских работ. А еще через пару дней рекрутер позвонила и сказала: «Они зовут тебя на интервью, это Calvin Klein». Я только и подумала: «Вау!», - смеется Катя.

В Calvin Klein Катя встретилась с главным дизайнером, а уже через пару дней ей написали: «Выходи на работу!»

Катя Милещенко работает на Calvin Klein уже больше года, она принимала участие в разработке коллекций мужской обуви зима/осень-2020, весна/лето-2020. Фото: личный архив.

- И как прошел первый рабочий день?

- Когда услышала: Welcome to Empire State Building («Добро пожаловать в Эмпайер-стейт-билдинг») - именно в этом знаменитом небоскребе находится офис Calvin Klein, не могла поверить! В первый день было страшно. Да еще и не совсем уверенно говорила на английском на профессиональные темы, а вокруг одни американцы! Так как меня взяли на фриланс, у меня не было вводного периода, когда тебя знакомят с философией, эстетикой бренда, политикой компании. Единственное, что интересовало моего босса, - мой результат. Вот тебе компьютер - и покажи, что ты можешь!

Для дизайнера из Беларуси это был фантастический шанс, который никак нельзя было упускать. Неудивительно, что порой Катя работает с утра и до ночи:

- Американцы - трудоголики: здесь вполне могут сидеть на работе до полуночи, а на обед выделяется полчаса. И никаких кофе-пауз с коллегами в рабочее время! Если сравнивать с работой в Беларуси, в США в модной индустрии все намного жестче. Ты не можешь делать плохо и медленно, ты - ресурс компании и должен выжимать из себя по максимуму… Но если ты делаешь хорошо, тебе обязательно скажут, что ты талант, - признаюсь, такого в Беларуси не было. После нью-йоркского ритма я с улыбкой слушаю разговоры друзей о том, как они устают на работе в Минске…

Так выглядит рабочее место Кати Милещенко в Calvin Klein. Фото: личный архив.

Но есть и отличные бонусы: дизайнер может носить и тестировать образцы обуви, особенно со средним размером ноги, как у Кати - 38-й, на котором компания проектирует пилотные модели. Поэтому в коллекции белоруски побывало уже больше 20 пар обуви.

Катя Милещенко работает на Calvin Klein уже больше года, она принимала участие в разработке коллекций мужской обуви зима/осень-2020, весна/лето-2020, и скоро обувь ее дизайна смогут оценить все поклонники бренда. Правда, показать эскизы до их появления в магазинах Катя не имеет права - это коммерческая тайна.

Но трендами обувной моды с нами поделилась:

- Со следующего года стрит-стайл в чистом виде - кроссовки, кеды, чанки (обувь на массивной подошве) - не будет в тренде, вернется классика и элегантность. Но поскольку сейчас ценится удобство, особенно молодым поколением, в моду придут гибриды - дизайнеры замиксуют классику со спортом. Например, элегантные лоферы будут на платформе от кроссовок. А еще вернутся в моду квадратный нос и квадратный каблук.

Эта модель принесла Кате победу в Международном конкурсе по 3D-дизайну обуви. Фото: личный архив.

- Как ты думаешь, кто или что сегодня диктует модные тренды?

- Если раньше модные тенденции диктовали дизайнеры - они выпускали новые коллекции и мир подражал им, то сейчас сложно сказать, кто на что и на кого влияет. Большое влияние оказывают различные селебрити и инфлюенсеры. Кроме того, в Штатах крупные бренды всегда обращаются в специальные агентства, которые делают прогнозы на несколько лет вперед. Они говорят, какие цвета, текстуры, фасоны будут в моде. И, как правило, бизнес прислушивается.

Эскиз дизайнера для «Белвест». Фото: личный архив.

Эскизы Кати Милещенко для "Мегатоп". Фото: личный архив.

Эскизы Кати Милещенко для "Мегатоп". Фото: личный архив.

Эти эскизы - результат вдохновения морской тематикой. Фото: личный архив.

«Calvin Klein - это только начало!»

Дизайнер признается, что сейчас с мужем (Артем работает креативным продюсером в рекламе) они только становятся на ноги, хотя период адаптации уже позади.

- Что касается заработка, скажу так: несмотря на то, что я работаю на Calvin Klein в центре Манхэттена, пока не могу позволить себе купить сумочку Chanel… Снимаем мы квартиру в Бушвике (район Бруклина) - среди хипстеров, афроамериканцев и ребят из Латинской Америки. Каждую неделю здесь что-то происходит интересное: различные выставки, художественные и музыкальные мероприятия. А еще то ограбят кого, то подстрелят. У меня даже есть специальное приложение на телефоне, где очевидцы происшествия оперативно делятся фото и видео с мест преступлений! В Нью-Йорке к такому быстро привыкаешь. Да, это хорошая школа жизни. Как пел Фрэнк Синатра: «Если ты сможешь сделать это в Нью-Йорке, ты сможешь сделать это где угодно». И он был прав. Здесь нужно быть громким и быстрым, уметь заявить о себе… В моем случае в сфере моды сработало профессиональное портфолио. Если сравнить, с какой частотой мне писали и отвечали рекрутеры год назад и сегодня, - это разные вещи. После работы в местной компании меня намного выше оценивают на рынке труда. Так что Calvin Klein - это только начало!