Подписчики - жене Макса Коржа: «Многие пишут о вашем разводе. И что нам, фанатам, думать?»

Семья белорусского рэпера отдыхала два месяца в Таиланде. Как только вернулась в Минск, счастливую и загоревшую Татьяну подписчики в Инстаграме стали расспрашивать о неприятных вещах. Дело в том, что 7 марта Макс Корж выпустил новый трек «Малолетка» - это история о том, как солидный женатый мужчина бросает семью ради новой любви. Поклонники пары забеспокоились: не о себе ли поет Корж?

Семья белорусского рэпера на отдыхе в Таиланде. Фото: Инстаграм.

- Хотела спросить, если ли подсмысл в новой песне «Малолетка»? Ибо много пабликов уже пишут о вашем разводе, и мы, фанаты, не знаем что думать, - неожиданно под постом с огромным букетом тюльпанов в руках Татьяны написала одна из подписчиц.

В разговор вмешались другие подписчицы жены известного рэпера.

- Бред полный. Это просто песня. Разве ему нельзя петь песни не из жизни? - возмутилась другая подписчица.

- Люди, которые с самого начала слушают Макса, знают, что он пишет треки не только о своей жизни. Этот трек, может, жизненный опыт кого-то из знакомых или то, что можно зачастую увидеть в жизни, - написали из фан-клуба Макса Коржа.

- Даже если трек жизненный, Татьяна вряд ли об этом знает. Разводом там и не пахнет. А вообще, чтобы так описать чувства женатого мужчины к другой девушке, нужно это прожить - факт! И последние песни так или иначе на эту тему, - со смайликом написала еще одна подписчица.

Татьяна опубликовала милое фото с цветами и сыном Назаром, а подписчицы стали расспрашивать про развод. Фото: Инстаграм.

В какой-то момент Татьяна Корж включилась в разговор и заявила, что стоит «поменьше верить всяким пабликам». Инициатор разговора начала извиняться - еще бы, такая бестактность!

- Татьяна, а сколько лет Макс в отношениях с вами? Вы правда думаете, что за все годы у него не было симпатии к другой девушке? Вопрос без подкола, просто интересен ваш ответ, - стали еще больше напирать любопытные.

- Не ищите подвоха, его там нет. Просто вам тяжело в это верить. Таких людей мало, но мне повезло - у нас с мужем семейные ценности превыше всего! Видимо, нас так воспитали родители… Конечно, всякое может быть! Но на данном этапе не переживайте, с нашей семьей все (тьфу-тьфу) прекрасно! - успокоила подписчиц Татьяна.

Татьяна опровергла все слухи о разводе и сообщила, что в ее семье все прекрасно - просто многие не могу в это поверить! Фото: Инстаграм.

После чего фолловеры переключились на жену артиста Джигана: они сочувствовали Оксане из-за постоянных измен мужа, который в том же Инстаграме демонстрировал суперсчастливую семью.

К слову, Макс Корж и Татьяна поженились в 2012 году, пара воспитывает двоих детей, дочь Эмилию и сына Назария.