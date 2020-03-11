«Люди даже в Египет лететь не хотят, хотя путевка на двоих 400 долларов»: из-за коронавируса белорусы отменяют отпуск за границей

- Туристическая отрасль страны, как и другие отрасли экономики, находятся сейчас под угрозой! – так написано в открытом письме Республиканского Союза туристических организаций. Специалисты этой организации и представители туркомпаний, с которыми мы пообщались, считают, что причина – в слишком агрессивном информировании о коронавирусе. В 2009 году, в разгар свиного гриппа, такого катастрофического туристического спада не было.

Минздрав и Минтуризма и спорта в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой просят белорусов временно воздержаться от поездок в Италию, Китай, Южную Корею и Иран.

- Люди отказываются и от других направлений - даже в Египет не хотят лететь. К примеру, в мае на двоих путевку по системе все включено можно купить за 400 долларов. Куда уже дешевле? Если раньше продавали по 13 - 15 туров в день, то сейчас по 3 - 4,- рассказала нам директор небольшой столичной турфирмы. - Больше всего страдают те, кто работает с итальянским направлением. Люди массово сдают билеты.

Деньги туристам белорусские операторы и турагенты вернуть обязаны - при этом перевозчики полетные программы не отменяли и деньги за проданные билеты, как и зарубежные партнеры за заранее забронированные туры, возвращать не собираются. Как выяснилось, страховка от невыезд, в случае с коронавирусом и карантином не работает. В итоге турфирмы оказались один на один с проблемой отказа от туров. При этом туры отменяют не только белорусы, но и европейцы с россиянами, которые собирались приехать к нам в гости.

- Сейчас туристы разделились на несколько категорий,- говорят еще в одной минской турфирме. – Первая требует отменить поездки и вернуть деньги. Вторая выжидает конца эпидемии и переносит поездку на конец лета - начало сентября. Третья - те, кто ничего не боится и сейчас ловит выгодный момент. Та же Италия сегодня резко подешевела. В марте-апреле лоукостер Ryanair предлагает билеты из Варшавы в Рим по 20 евро в одну сторону, многие владельцы апартаментов цены тоже снизили до 20-25 евро за сутки. У нас же спрос на Италию уже упал более чем на 40%. По остальным направлениям – на 20-22%.

Тем временем еще один популярный лоукостер - Wizz Air – уже объявил об отмене некоторых рейсов в Италию, в частности, из Варшавы и Вильнюса, с 12 марта до 4 апреля. Пассажирам, которые купили на эти даты билеты, предлагают выбрать другое направление или вернуть деньги.

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