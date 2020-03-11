По закону молодожены в Беларуси могут пройти бесплатное генетическое обследование. Мы проверили это на практике

Рискнем предположить, что на вопрос «Делали ли вы генетические тесты при планировании беременности?» большинство из вас ответит нет. Почему? Первая причина - надежда на то, что такие отклонения у детей бывают очень редко и вас пронесет. Вторая - в Беларуси это очень дорого. Вот со вторым утверждением действительно не поспоришь - анализ на один-единственный ген стоит от 100 рублей и до бесконечности, а исследований - десятки!

Но мало кто знает, что белорусы имеют право пройти генетические исследования бесплатно. Так, в статье 14 Кодекса о браке и семье написано, что лица, вступающие в брак, вправе до заключения брака пройти бесплатное медицинское обследование в государственных организациях здравоохранения для определения состояния их здоровья и выявления наследственных заболеваний в порядке, установленном Министерством здравоохранения Республики Беларусь. В этой же статье кодекса указано, что в целях подготовки к семейной жизни при отделах загс могут создаваться службы правового, медицинского и психологического консультирования.

Начинаем с простого - звоним в один из столичных загсов.

- У нас таких служб не создано, а про бесплатное генетическое обследование вообще ни разу не слышали. Вы единственная с таким вопросом обратились, - отвечают на том конце провода.

Что ж, похоже, наличие права не говорит о том, что вы легко им можете воспользоваться на практике. Неясно и то, какие именно бесплатные исследования подпадают под статью 14 кодекса.

- Протоколом предусмотрены для обоих супругов консультации врача-терапевта, других специалистов по показаниям при наличии заболеваний, - пояснили в Минздраве. - Диагностические мероприятия включают исследование гормонального статуса, углеводного обмена, гемостаза. Профилактические мероприятия - это коррекция веса, рациональное или диетическое питание, прием препаратов фолиевой кислоты и йода, симптоматическая терапия выявленных или хронических заболеваний, санация очагов инфекции, нормализация менструального цикла у женщины.

Ситуацию с генетическими исследованиями ответ абсолютно не прояснил, поэтому пытаемся разобраться сами.

МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ: ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ БЕЗ ПОКАЗАНИЙ - ТОЛЬКО ПЛАТНО

Что делать молодоженам для того, чтобы пройти обследование? В Минздраве утверждают, что пройти такое исследование бесплатно можно в поликлиниках, женских консультациях и в кабинетах планирования семьи по месту регистрации. Я позвонила в поликлинику по месту жительства с вопросом, как пройти у них бесплатное исследование.

- У нас в поликлинике нет кабинета планирования семьи, а у вас что, уже были выкидыши? Если нет, то сомневаюсь, что вам дадут бесплатно пройти генетические тесты. В любом случае мы их не проводим, и специалиста-генетика у нас нет. Так что сначала записывайтесь к гинекологу, а он в случае чего отправит вас к другим специалистам, - ответила девушка в регистратуре.

Итак, на деле все обстоит сложнее, чем кажется. Под видом обычного пациента я обратились к двум крупнейшим государственным клиникам, которые проводят такие исследования. Там вопросу тоже удивились: такие исследования проходят за деньги, причем (мягко говоря) немаленькие.

- У нас любые генетические обследования проводятся только платно из-за дорогостоящих реактивов. К тому же это пожизненные анализы, они не пересдаются. Мы проводим исследования, которые помогут женщине сохранить беременность. Они стоят минимум 171 рубль, мужчине их можно не сдавать. Кроме того, есть хромосомное исследование здоровья ребенка, которое должны пройти оба человека, его стоимость - около 300 рублей на одного. Но в любом случае сначала вам необходима консультация гинеколога, который скажет, что именно вам нужно сдавать, - объяснили в Институте генетики и цитологии НАН Беларуси.

Звонок во второй центр немного прояснил ситуацию. Оказывается, пройти исследование бесплатно возможно. Но только если на это есть показания.

- По закону нашей страны кариотипирование (помогает выявить аномалии хромосом. - Ред.) не входит в перечень обязательных исследований. У нас есть штатный специалист-генетик, начинать нужно с его консультации. Он и определяет, какие анализы необходимы для вас, какие будут платные, а какие - бесплатные. Если в семье у кого-то из пары есть генетические заболевания или было несколько неудачных беременностей, то специалист может дать направление на бесплатное исследование. Но это только для супружеских пар, для остальных - платно. Мой ребенок вступал в брак и проходил платно все эти анализы, а я не один десяток лет здесь работаю, - рассказал специалист РНПЦ «Мать и дитя».

Правда, Минздрав уточнил, что жениться для этого совсем не обязательно:

- Совместное обращение мужчины и женщины не предусматривает подтверждения регистрации брака. Мужчине - гражданину другого государства медицинская помощь оказывается на платной или бесплатной основе, в зависимости от условий международных соглашений с этой страной.

По данным ВОЗ, около 2,5% новорожденных в мире имеют различные пороки развития. Фото: pixabay.com.

ЗАЧЕМ И КОМУ НУЖНО ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ?

Генетические исследования - единственный способ убедиться, что ваша пара может воспроизводить здоровых детей. Если вообще может - ведь около 6% бесплодных пар имеют диагноз «иммунологическое бесплодие», когда организм уничтожает свои или чужие половые клетки, принимая их за опасный объект. Так что, пока вашу пару будут проверять на все возможные причины бесплодия, вы можете просто генетически друг другу не подходить.

При этом серьезные наследственные болезни у детей - редкость. По данным ВОЗ, только 2,5% новорожденных имеют различные пороки развития, из них 1,5% - из-за неблагоприятных внешних факторов во время беременности, остальные - из-за генетики. Примерно половина случаев ранней младенческой смертности и инвалидности происходит из-за плохой наследственности.

В Беларуси ежегодно на 100 детей рождается 5 - 6 малышей с какими-нибудь генетическими заболеваниями, как унаследованными от родителей, так и возникшими впервые. Частые из них - синдром Дауна и фенилкетонурия (если коротко, то это невозможность усваивать белки из пищи).

- Я бы однозначно советовала пройти такое исследование парам, если в роду кого-то из супругов встречались серьезные врожденные патологии, связанные с генетическими мутациями: гемофилия, муковисцидоз, фенилкетонурия и другие. Не лишним его будет сделать и тем, кто только планирует свою первую беременность, ведь о генетических мутациях даже своих родственников можно и не знать. То же самое для тех, у кого были выкидыши, замершие беременности или бесплодие, причины которого гинеколог не нашел. Во всех остальных случаях можно полагаться на пренатальную диагностику, которая поможет выявить пороки плода и прервать беременность при высоком их риске. Но никто вам никогда не гарантирует удачную беременность и здорового ребенка даже при отсутствии генетических отклонений, - анонимно пояснил нам акушер-гинеколог одного из РНПЦ.

Многие распространенные патологии плода можно выявить во время беременности с помощью анализа крови или околоплодной жидкости, УЗИ. Фото: pixabay.com.

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

Понять, не будет ли у ребенка серьезных отклонений, можно и без сложных генетических исследований. Многие распространенные врожденные и наследственные патологии можно выявить уже во время беременности с помощью анализа крови или околоплодной жидкости, УЗИ. К ним относятся синдромы Дауна, Эдвардса, Корнелии де Ланге, Смита - Лемли - Опица, Патау, а также анэнцефалия (полное или частичное отсутствие мозга) и немолярная триплоидия (плод погибает до рождения или в первые несколько месяцев). На частые патологии плода всех беременных в Беларуси проверяют планово и бесплатно во время УЗИ. Чтобы выявить возможные хромосомные нарушения у плода, по результатам анализов и всем женщинам старше 35 лет проводят бесплатный амниоцентез (исследование околоплодной жидкости).

Если УЗИ выявило какие-либо пороки развития, пациентку направляют на консультацию к генетику, который может назначить пренатальное кариотипирование. Если диагноз подтвердился, родители принимают решение - сохранить или прерывать беременность.

Что делать, если вы не хотите надеяться на случай, а заранее удостовериться, что с вашим ребенком ничего не произойдет? Похоже, ответ только один - записаться к врачу-генетику, пройти платное исследование и надеяться на лучшее. Ведь планы природы часто непредсказуемы.