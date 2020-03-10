2020-03-10T16:23:49+03:00
Общество
КП Беларусь

Взятки на 1,6 миллиона долларов плюс килограмм золота: судят бывшего замгоссекретаря Совбеза Андрея Втюрина

Среди фигурантов дела - представители госорганов и банков, крупные бизнесмены
Алеся ДОБЫШ
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В Минске судят 16 фигурантов уголовного дела.В Минске судят 16 фигурантов уголовного дела.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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В Минске 10 марта начали рассматривать уголовное дело в отношении бывшего заместителя государственного секретаря Совета Безопасности Андрея Втюрина и еще 15 обвиняемых.

16 фигурантов дела обвиняют в получении и даче взяток во время поставок в Беларусь телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения.

Среди фигурантов дела - представители госорганов и банков, крупные бизнесмены. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Среди фигурантов дела - представители госорганов и банков, крупные бизнесмены.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

За полчаса до начала процесса в здании суда Московского района очень оживленно. У входа в большой зал установлены металлоискатели, 9 человек занимаются досмотром. Всех, кто входит в зал, тщательно проверяют.

За решеткой - 12 обвиняемых, еще четверо - не под стражей, они сидят на первой скамейке. Эти фигуранты дела находятся под домашним арестом, залогом, подпиской о невыезде. Защищают обвиняемых 29 адвокатов - у многих по два защитника. Семь скамеек в зале заняли друзья и родственники.

В клетке - 12 обвиняемых, еще четверо – не под стражей. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В клетке - 12 обвиняемых, еще четверо – не под стражей.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Процесс ведет судья Верховного суда Юрий Рутковский. Обвинение поддерживают Кирилл Чубковец и Сергей Гергель.

«Прошу допрашивать меня в закрытом режиме - будет озвучена информация о госсекретах»

Почти час судья устанавливает личности обвиняемых. Начинают с Андрея Втюрина. Он рассказывает, что родился в России, должность заместителя государственного секретаря Совета Безопасности занимал семь лет - с 2007 по 2014 год. Андрей Втюрин женат, у него есть взрослый сын. Прописан Втюрин на улице Жасминовой - она находится в элитном жилом квартале за Национальной библиотекой.

Раньше проблем с законом у Андрея Втюрина не было. 25 апреля 2019 года в звании полковника его отстранили от должности указом президента «за совершение проступков, дискредитирующих звание военнослужащего». Андрея Втюрина обвиняют в получении взяток на сумму не меньше 190 000 долларов и подстрекательстве к даче взятки.

Всех, кто входит в зал, тщательно проверяют. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Всех, кто входит в зал, тщательно проверяют.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Напомним, 4 мая КГБ сообщил, что Втюрин был задержан при получении взятки в $148,6 тыс. от представителя российской коммерческой структуры за содействие в продвижении ее интересов в Беларуси. Через неделю задержание Втюрина прокомментировал президент:

- Если бы он у меня был вне подозрений, он бы до сих пор работал начальником Службы безопасности, - сказал тогда Александр Лукашенко. - Уже тогда к нему были вопросы. У меня были определенные подозрения. Ему был предоставлен шанс.

По его словам, Андрей Втюрин попал в поле зрения правоохранителей еще до перевода в Совет безопасности.

Раньше Втюрин был награжден медалью «За безупречную службу» III и II степеней, орденом «За службу Родине» III степени.

Семь скамеек в зале заняли друзья и родственники обвиняемых. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Семь скамеек в зале заняли друзья и родственники обвиняемых.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Андрей Втюрин попросил допрашивать его в закрытом режиме, сославшись на то, что в процессе будет озвучена информация, которая относится к государственным секретам, а в деле есть материалы под грифом «для служебного пользования».

- Будут озвучены должностные обязанности заместителя госсекретаря Совета безопасности, распределение обязанностей руководящего состава, сведения об исправительных учреждениях, модернизации их технической части, - продолжает Втюрин.

Защищают обвиняемых 29 адвокатов – у многих по два защитника. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Защищают обвиняемых 29 адвокатов – у многих по два защитника.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Остальные обвиняемые поддержали ходатайство, а вот прокурор высказался против. Суд решил оставить ходатайство без удовлетворения.

Обвинение поддерживают Кирилл Чубковец (на фото) и Сергей Гергель. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Обвинение поддерживают Кирилл Чубковец (на фото) и Сергей Гергель.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Максимальная сумма взяток - 868 тысяч долларов

Самую крупную взятку, как сообщали в КГБ, вместе с Андреем Подгорным, заместителем начальника Главного управления информационных технологий Национального банка, получил Феликс Касперович, председатель правления «Белорусского межбанковского расчетного центра» - не меньше 868 750 долларов.

Сергея Сиводедова, генерального директора «Белтелеком», обвиняют в получении не менее 470 000 долларов и 15 000 евро взяток.

16 фигурантов обвиняют в получении и даче взяток Фото: Святослав ЗОРКИЙ

16 фигурантов обвиняют в получении и даче взятокФото: Святослав ЗОРКИЙ

А Владимира Жилина, фактического руководителя компании «Мобильный сервис», обвиняют в даче взяток на общую сумму 900 250 долларов.

Всего у тех, кто получил взятки, изъяли больше 1 650 000 долларов, 62 тысячи евро и больше 1 кг золота.

«Оплатил гостиницу в Лондоне»

Юрий Пономарев, исполнительный директор «Банка БелВЭБ», согласно обвинению получил 13 тысяч долларов взяток. А еще – 1000 фунтов стерлингов «выгоды имущественного характера». Речь идет о поездке в Лондон: весной 2014 он вместе с семьей поехал в Великобританию, гостиницу оплатил представитель компании «Мобильный сервис» Александр Бровка. Еще через год Бровка передал Пономареву 8 тысяч долларов, в 2016 – еще 5. Взамен Пономарев предоставил ему данные о тендере, связанном с закупкой оборудования в банк. Тендер «Мобильный сервис» выиграл.

И Юрий Пономарев, и Александр Бровка свою вину признали.

Феликс Касперович, председатель правления «Белорусского межбанковского расчетного центра» взятки, считает обвинение, начал получать в 2007 году, еще будучи в должности начальника управления программно-технической инфраструктуры платежной системы Главного управления платежной системы Нацбанка. Деньги он брал за согласование договоров на покупку в Нацбанк определенного оборудования, ПО к нему, за то, чтобы отправить на обучение сотрудников.

Деньги Касперович получал от разных людей, в том числе совладельца фирмы «Солидекс» Сергея Покрышки, Владимира Жилина, руководителя «Мобильного сервиса» и других взяткодателей: суммы начинались от тысячи долларов и заканчивались 500 тысячами. Чаще всего полученную сумму Касперович потом делил с Подгорным, заместителем начальника Главного управления информационных технологий Национального банка. Свою вину Феликс Касперович полностью признал.

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По словам президента, Андрей Втюрин попал в поле зрения правоохранителей еще до перевода в Совет безопасности (подробнее)

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