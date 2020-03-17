Эксперты по климату: К 2040 году на юге Беларуси термометр перестанет показывать минус!

- В 1973 году в Беларуси было три агроклиматические области: северная, центральная, южная, - рассказывают ученые Национальной академии наук Беларуси. - С 1989 по 2015 год на юге появилась четвертая область с самым теплым климатом.

К 2030 году, по версии ученых, северная область исчезнет, новая расширится, а на юге появится еще более теплая. С 2041 по 2060 год от бывшей южной зоны останется только маленький островок на севере. Потом исчезнет и он, центральная почти распадется, а ее место займет бывшая южная. Самая жаркая - новая агроклиматическая область - займет место южной. Это значит, что минчане будут жить в таком климате, как сейчас брестчане.

В Беларуси было 3 агроклиматические зоны: I – Северная, II – Центральная, III – Южная. За последние 20 лет потепления появилась еще одна - IV – Новая. Судя по этим четырем схемам, теплый климат наступает!

К середине века границы сместятся еще больше: в 2041 - 2060 годах уже жители Витебска окажутся в таком климате, в котором сейчас живут брестчане, а у жителей столицы климат станет еще теплее. На Брестчине к этому времени белорусы вообще останутся без зимы. Количество дней с суммой температур больше либо равной нулю составит 280 - 310 дней в году, а на крайнем юго-западе страны - и все 365 дней.

- При этом в потеплении наряду с минусами, о которых говорят много и часто, есть и свои плюсы, - говорит заведующий Центром климатических исследований, доктор физико-математических наук, профессор Сергей Лысенко. - Коммунальники и транспортники на теплой зиме изрядно сэкономили. Ну и сам фактор увеличения углекислого газа в атмосфере для большинства растений идет на пользу. Если смотреть снимки планеты из космоса, можно увидеть, как за столетие планета зазеленела. Основное озеленение - за счет Китая и Индии. Но и в Европе тоже увеличивается растительный покров, в том числе и в Беларуси.