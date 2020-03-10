Александр Лукашенко – детям: «Не спешите выбирать профессию! А то будет, как у меня»

10 марта президент во Дворце Независимости вручил паспорта юным гражданам Беларуси. К президенту пришли 25 белорусов, которым исполнилось 14 лет, они приехали в Минск из разных регионов страны.

- Знаю, что вы уже добились определенных успехов в учебе, спорте, общественных делах. Это замечательно, вы просто молодцы, - подчеркнул Александр Лукашенко, его слова приводит belta.by. - Я уверен: самые большие победы у вас еще впереди. При этом государство позаботилось, чтобы перед вами были открыты все дороги. И только от личной целеустремленности, упорства и трудолюбия зависит, каких высот вы и ваши сверстники сможете достичь в будущем.

Президент сказал, что предыдущие поколения сделали все, чтобы молодежь могла гордиться своей страной.

- Возможно, вы еще не задумываетесь о таких важных и сложных понятиях, как самоидентичность нации или независимость государства. Но, только появившись на свет, вы уже стали частью белорусского народа, творцами его настоящего и, конечно же, будущего. Осознав это, вы совершенно по-другому прочтете первые слова Конституции: «Мы, народ Беларуси». Ведь народ - мы все, кто живет, кто жил до нас и будет жить после нас на этой земле. Поэтому мы едины, и от каждого зависит, какой наша страна будет завтра. (…) В вашем лице вижу новую, позитивную, талантливую и по-хорошему амбициозную Беларусь. Это меня радует, как и всех ваших родителей. Идите вперед к выбранной цели, никогда не сдавайтесь и, самое главное, никогда ничего и никого не бойтесь. Верьте в себя, верьте, что если вы идете вперед, то вам обязательно помогут и, как правило, на вашей родной земле, в вашей Беларуси.

Всем участникам мероприятия вручили книги «Я - гражданин Республики Беларусь», наборы сладостей.

- Будьте журналистами, артистами, инженерами, агрономами - все нам надо будет в этой жизни в нашей стране. Успехов вам, и главное - будьте счастливы. Не спешите выбирать профессию, присматривайтесь, у вас еще есть время. А то будет, как у меня: поспешишь, а потом придется дополнительно учиться, - посоветовал Александр Лукашенко.

Напомним, День Конституции отмечается в Беларуси 15 марта.