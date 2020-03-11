2020-03-11T15:58:50+03:00
Общество
КП Беларусь

Когда и как белорусам сажать картошку, чтобы вырастить два урожая? Спросили у экспертов

Весна - 2020 ожидается теплее, чем обычно. Ученые говорят, что с потеплением, которые мы все наблюдаем, эксперименты уже можно начинать
Ольга ИВАШЕНКО
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Ученые говорят, что с потеплением, которые мы все наблюдаем, эксперименты уже можно начинать.Ученые говорят, что с потеплением, которые мы все наблюдаем, эксперименты уже можно начинать.
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По прогнозам Североевразийского климатического центра, на которые ориентируются и белорусские синоптики, в марте и апреле температура воздуха в Беларуси ожидается на 0,5 градуса выше климатической нормы. То есть весну тоже ждем теплее, чем обычно.

- Климат настолько изменился, что уже можно раньше сажать огороды и присматриваться к теплолюбивым и культурам. Если наладить орошение и переход на более теплолюбивые и засухоустойчивые культуры, все получится, - рассказывает замдиректора РУП «Институт почвоведения и агрохимии» НАН Беларуси по научной работе, доктор сельскохозяйственных наук Николай Цыбулько. - Нужно перейти и на новый тип удобрений, которые будут обогащать почву гумусом и способствовать увеличению ее влагоудерживающей способности. Сейчас содержание влаги в земле достаточное. Но если осадков не будет, земля высохнет мгновенно. Это значит, что при теплой погоде ее нужно вовремя удобрить и начать посевную кампанию.

- Когда можно будет выращивать по два урожая картошки в год?

- Картошку сажаем не по календарю, а по температуре почвы, - рассказывает гендиректор Научно-практического центра НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству Вадим Маханько. - Идеальные условия - когда температура почвы в течение трех суток +8 и выше, если картошка непророщенная, и +6, если с ростками. Если весна удивит теплом, и огородники посадят картошку, к примеру, в апреле, то ранней картошки за лето и осень можно собрать аж целых два урожая! Советую выбрать сорта с высокой засухоустойчивостью и жаростойкостью. Подойдут все ранние сорта картошки, а из числа более поздних советую обратить внимание на «Бриз», «Вектор» и «Янку».

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