Эмоциональная пресс-конференция тренера «Динамо»: «Если вам не понравилась игра, смотрите европейские чемпионаты»

9 марта минское «Динамо» и борисовский БАТЭ сыграли первый четвертьфинальных матч Кубка Беларуси. Динамовцы хоть и больше наседали на ворота соперника, победили борисовчане - 2:1.

– Как говорится, первый тайм мы проиграли, - начал речь на послематчевой пресс-конференции Сергей Гуренко. - В целом по игре в основном доволен ребятами, их самоотдачей. Да, мастерства немножко не хватает, но оно не приходит за один день. Через четыре дня у нас будет второй тайм (матч в Борисове – Ред.). Поэтому надо подготовиться. Думаю, БАТЭ будет играть по результату. Знаю, что в футболе все возможно, поэтому все зависит только от нас. БАТЭ забил два, почему бы нам не забыть столько же или больше? <…> Считаю, сегодня мастерство игроков и удача были на стороне БАТЭ. У нас были хорошие моменты, но не хватило удачи, если сказать проще. Ребята не заслуживали поражения.

Гуренко отметил, что по разным причинам не смогли сыграть пять футболистов, которые могли бы усилить состав. Иван Бахар уже рвался в бой, но его решили дать ему еще пару дней для восстановления после повреждения. Словенец Миха Горопевшек в матче за своей предыдущий клуб («Волынь» Луцк) получил трехмачтовую дисквалификацию. Ее придется отбывать в Беларуси. В ином случае он бы точно вышел на поле.

У Гуренко спросили: вы говорите, что удача сегодня на стороне БАТЭ, 14 марта будете надеяться на удачу, которая прилетит в вашу сторону, или сделаете перестановки?

– Чтобы вы лучше понимали, я никогда не надеюсь на удачу. Если вы сегодня были на футболе и смотрели игру, то мне не стыдно за моих ребят, которые показали неплохой футбол. Самое главное, у нас есть потенциал к росту. По различным причинам не играли еще пять человек, которые могут нас усилить. Я смотрю вперед, а не под ноги. Готовлю команду к чемпионату, а не к одному поединку.

В 2000-м мы вылетели из Кубка (Италии, Сергей Гуренко играл за «Рому» - Ред.), проиграли 1:4 «Аталанте». Да, приехали болельщики, мы сыграли ужасно. Но в тот сезон «Рома» стала чемпионом. Надо смотреть в будущее. Если вам не понравилась игра, смотрите европейские чемпионаты. Сегодня мне понравился накал борьбы. Обе команды играли достаточно хорошо. Для первой игры сезона сегодня был неплохой матч. Если можете лучше, выйдите и покажите.

- Но класико проходило и при больше накале. Я к тому, что ваша схема сработала, но просто не повезло? – задали уточняющий вопрос тренеру.

- Все, что мы наигрывали, сработало. Если вы не видели, сколько мячей мы отобрали в центральной зоне, как выбегали, сколько эпизодов было. Я понимаю, вы специалист, поэтому… Давайте следующий вопрос

– Довольны ли центральными защитниками в компоненте первой передачи? – задали мы вопрос.

- Не в компоненте, а в развитии атаки.

- В начале атаки, - завязался даже диалог.

– Cаша Чиж много ошибался, да и у Швецова, как вы знаете, это не лучшее качество. Понятно, что над этим компонентом надо работать. А так мы не допускали много ошибок. Если посчитать: два микроэпизода… класс игроков сказался. Они забили два мяча, практически не имея стопроцентных моментов. Я считаю, по созданным голевым моментам мы были ближе к победе. Но это футбол. Здесь нет ничего страшного.

Также у Гуренко хотели спросить, какой футбол он хочет видеть в исполнении своих подопечных. Недавно он обмолвился, что хороший образец – это нынешний «Ливерпуль». А тренер «Ливерпуля» свои учеником называет Аригго Сакки. Далее прозвучал замысловатый вопрос, можно ли сказать, что Гуренко декларирует принципы итальянца? Гуренко в ответ задавал встречный вопрос спрашивающему: вы в курсе, что я играл у Сакки в «Парме». Дальше был словно мини-экзамен на знание матчасти. На просьбу хоть немного обрисовать принципы игры, тренер ответил так:

- Это мои принципы. Вы их знаете? Это очень долго рассказать. Вы хотите, чтобы я за минуту все рассказал? Ты все равно ничего не поймешь. В прошлом году ты говорил, что мы играем в три защитника, а на деле – в четыре. Было такое?