«Выйти можно только в магазин, аптеку или с собакой»: семья из Минска приехала отдыхать в Барселону и оказалась на карантине

Минчане Людмила и Игорь вместе со своим двухлетним сыном приехали на отдых в Барселону 10 марта. На тот момент в Испании еще не объявили карантин, и семья даже не подозревала, каким окажется их запланированный отдых.

Улицы Барселоны опустели. Фото героев

- Мы рассчитывали, что в Испании пробудем месяц, и планировали совмещать отдых с работой. В первые дни в Барселоне я как раз сдавала горящий проект. Думала, что успею еще отдохнуть. Но внезапно в стране объявили карантин, - рассказывает Людмила. – Мы хотели купить билеты домой на эту среду, 18 марта, но не успели на сайте «Белавиа» их забронировать. Все раскупили. Следующая ближайшая дата прямого перелета в эту субботу, 21 марта. На это число мы и купили билеты.

Гулять с ребенком по Барселоне супруги уже не могут.Фото: Личный архив

В Барселоне минчане гостят у знакомых.

- На улицу можно выйти только в магазин за продуктами, в аптеку или чтобы выгулять собаку. Кто-то по-прежнему ходит на работу, но людей на улицах очень мало. Но усидеть с маленьким ребенком в четырех стенах тяжело. Нашему сыну нужно движение, развлечений в квартире у него немного.

Люди стоят в очереди в магазин на приличном расстоянии друг от друга. Фото героев

Людмила опасается, что границу вскоре закроют. К слову, Испания уже закрыла сухопутные границы для иностранцев.

- Муж написал в белорусское посольство, спрашивал, есть ли возможность нам вылететь домой раньше. Ответ мы пока не получили. Но я уже отношусь ко всей этой ситуации так: вернемся домой – хорошо. Нет – значит так нужно. Устала переживать и чувствовать неопределенность.

- Весь масштаб происходящего в Испании пробуждает особую дисциплину и чувство гражданской ответственности. Здесь нет паники, но зато есть ощущение, что все готовы действовать, чтобы это поскорее закончилось, - говорит Игорь. - Поэтому сразу по возвращению в Минск уйдем в самоизоляцию – будем сидеть дома 14 дней.