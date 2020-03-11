В престижных комплексах Минска - весенние акции и выгодные предложения

В детстве мы мечтаем стать космонавтами и учеными, спасающими мир от любых угроз, мы уверены в своих силах и считаем, что будем способны на все. А уж жить непременно будем в роскошной квартире в лучшем месте города! Взрослея, начинаем понимать, что не все так просто, и крылья нашей мечты слабеют… Но мечта о престижном жилье реальна - благодаря весенней акции от застройщика в престижных комплексах Минска! Решайтесь, делайте первый шаг и убеждайтесь - мечты сбываются!

Новые многофункциональные комплексы Минска - это выход городского пространства на принципиально иной уровень. И дело не только в красоте этих районов, в современных силуэтах домов, а в функциях, которые в них изначально закладываются.

Главный архитектор компании «Эмирейтс Блю Скай» Петар Петров объясняет, в чем главное преимущество новых городских районов, которые возводит застройщик.

– Наши кварталы – они не просто жилые. Там предусмотрено много возможностей для организации бизнеса. В результате мы создаем микрорайон, из которого не хочется, да и не нужно выезжать. Это сейчас европейский тренд - создавать региональные центры, которые притягивают людей, – рассказывает архитектор.

Так что прислушайтесь к вашим желаниям – и выбирайте жилье по душе!

Просторная квартира с видом на парк – это «Парк Челюскинцев»!

Ведь этой весной появилась уникальная возможность приобрести на выгодных условиях трехкомнатные квартиры в доме №1 нового жилого комплекса!

Комплекс «Парк Челюскинцев».

У дома множество преимуществ. Но все же главное – это расположение. Вспомните Гайд-парк в Лондоне, Центральный парк Нью-Йорка или Люксембургский сад в Париже. Во всех уголках планеты квартиры с видом на парк считаются наиболее престижными и дорогими.

Именно такой – комплекс «Парк Челюскинцев». Ведь он расположен прямо у границ одноименного парка и Ботанического сада.

Комплекс «Парк Челюскинцев» расположен прямо у границ одноименного парка и Ботанического сада.

Это более 170 гектаров леса, сада, оранжерей и цветников, а также зон для игр, отдыха и занятий спортом. Но одновременно «Парк Челюскинцев» – это самый центр города – рядом с проспектом Независимости и сразу двумя станциями метро.

Лесопарковая зона – место спокойных прогулок и активного отдыха.

Петар Петров рассказывает, что в мире есть аналоги, когда жилые массивы примыкают к паркам, но в минском комплексе заложен ряд неоспоримых преимуществ.

– В тех городах мира, где существует такая застройка, это, как правило, давно состоявшиеся кварталы, у которых нет новых возможностей для развития. А здесь все получилось. И сейчас это совершенно новая территория, которая становится центром притяжения для всего Минска. Отсюда до Октябрьской площади - всего несколько минут езды! – подчеркивает Петар Петров.

Дом №1 задает ритм всему комплексу застройки. Здание по-настоящему красиво, и на это в первую очередь обращает внимание главный архитектор проекта Ольгерд Свирский.

Дом №1 комплекса «Парк Челюскинцев».

Комплекс уникален тем, что здесь будет детский сад, встроенный в структуру здания. Лучшего решения для родителей с детьми придумать просто невозможно!

Детский сад, встроенный в структуру здания.

– Встроенный детский сад – в центральной секции, двухэтажный, на 90 детей. Первый этаж ясельный, второй – более старшие группы, в цокольном этаже – подсобные помещения. Территория закрыта и абсолютно безопасна. Это будет очень удобно и для детей, и для родителей, – рассказывает Ольгерд Свирский.

Престиж жилого комплекса «Парк Челюскинцев» подтверждают и такие важные детали, как закрытая дворовая территория с современной системой видеонаблюдения.

Закрытая дворовая территория с современной системой видеонаблюдения.

В доме предусмотрен подземный паркинг, куда можно спуститься от квартиры прямо на лифте.

В проекте - эксплуатируемая кровля. На ней будут террасы, на которые сможет выйти каждый житель дома.

– Здесь можно поставить уличные тренажеры и заниматься спортом. А можно просто наслаждаться видами, которые здесь потрясающие - как говорится, на миллион долларов! – говорит Ольгерд Свирский.

В проекте - эксплуатируемая кровля с террасами.

Этот дом – прекрасное место для вашего успешного бизнеса! На первых двух этажах можно приобрести коммерческие помещения с выходом на проспект Независимости.

На первых двух этажах можно приобрести коммерческие помещения с выходом на проспект Независимости.

Отдельных слов заслуживают сами квартиры, которые полностью отвечают требованиям престижности. Это настоящий европейский комфорт:

– свободные планировки квартир,

– панорамное остекление, застекленные лоджии, балконы и террасы, при этом безопасные стеклопакеты – только ведущих мировых производителей,

– скоростные и бесшумные лифты OTIS,

– просторные дизайнерские лобби.

Просторное дизайнерское лобби.

– Квартиры в доме – от 30 до 110 метров. На каждом этаже - от двух до пяти квартир. Мы стремились создать атмосферу клубности. Жить здесь будет комфортно! – убежден Ольгерд Свирский.

Петар Петров объяснил, что подразумевается в современном градостроении под понятием «клубный дом».

– Это то, что мы называем концепцией счастливой жизни. Если рассматривать комплекс в целом, его характеризуют парк, спортивный центр и городская инфраструктура. Всего этого уже достаточно для комфорта! Но ведь есть еще подземный паркинг, пользоваться которым можно в любую погоду – так называемая система чистых ботинок. Есть встроенный детский сад. Есть коммерческие помещения. Это составляющие той концепции архитектуры, в которой предусмотрено все! И это огромное преимущество, – считает Петар Петров.

«Маяк Минска» – центр притяжения!

Этот престижный комплекс - первый в Минске, который возводился по принципу «город в городе», подразумевающему наличие всей необходимой инфраструктуры буквально в шаговой доступности.

Комплекс «Маяк Минска» построен рядом с Национальной библиотекой и по соседству с обширной лесопарковой зоной – его жителям гарантированы чистый воздух и приятные прогулки по тихим аллеям вдоль каналов.

Комплекс «Маяк Минска».

В комплексе проведено масштабное озеленение, высажено более 250 взрослых деревьев разного вида, выращенных в питомнике.

Отлично развито транспортное сообщение. Комплекс построен у станции метро «Восток», здесь же – многочисленные маршруты наземного транспорта.

Здесь есть все необходимое для жизни! Детские сады и школа, магазины и бутики, салоны красоты и офисы туристических компаний, фитнес-центры и тренажерные залы – предусмотрена вся инфраструктура, в которой заинтересованы современные горожане.

Важная точка притяжения – самый крупный торгово-развлекательный центр в Беларуси Dana Mall.

Торгово-развлекательный центр «Дана Молл».

Еще одно место активной городской жизни, которое уже не раз становилось местом проведения детских и районных праздников, городских ярмарок и фестивалей – бульвар Пикассо.

Красивейшая пешеходная улица города – бульвар Пикассо.

Мультимедийный фонтан «Дана Танец» – новая городская достопримечательность Минска и любимое место прогулок жителей комплекса, да и многих минчан.

Скоро весна и фонтан «Дана Танец» вновь запоет и запляшет на радость многочисленным зрителям!

Комплекс «Маяк Минска» очень удобен для ведения бизнеса. Здесь много помещений коммерческого назначения – для магазинов и объектов сферы услуг, салонов красоты и кафе, а также возведен бизнес-центр Dana Center.

Бизнес-центр «Дана Центр».

Стать жителем комплекса «Маяк Минска» еще есть шанс – в продаже есть квартиры в домах «Гоген» и «Рафаэль»!

Дома «Гоген» и «Рафаэль».

Здания «Гоген» и «Рафаэль» высотой 25 этажей объединены в единый ансамбль 4-х этажным стилобатом, в котором будут располагаться кафе и рестораны, магазины и модные салоны, а также оздоровительный комплекс с тренажерным залом, бассейном и СПА-процедурами.

Они расположены на берегу одного из каналов Слепянской водной системы – вид из окон просто потрясающий!

Здания расположены практически на берегу одного из каналов Слепянской водной системы.

Все квартиры – свободной планировки.

В домах много света – полностью застекленные лоджии расположены на всех жилых этажах и французские окна.

В домах будут полностью застекленные лоджии и французские окна от пола до потолка.

Дизайнерское лобби – светлое и просторное, с высокими потолками и местом для консьержа, санитарной комнатой с пеленальным столиком и местом для мытья лап домашних питомцев.

В каждом доме - по три скоростных бесшумных лифта компании OTIS.

Лобби дома «Гоген».

Лобби дома «Рафаэль».

Скоростные бесшумные лифты OTIS.

А для семей с маленькими детьми – особый интерес! Ведь во дворе домов «Гоген» и «Рафаэль» завершается строительство детского сада – буквально в нескольких шагах!

Детский сад будет практически во дворе домов «Гоген» и «Рафаэль».

Комплекс «Маяк Минска» практически завершен, и уже сегодня видны все преимущества такой организации городской территории. Как говорит главный архитектор застройщика Петар Петров, с каждым днем в комплексе - все больше и больше людей.

– Это уже не локальная история, а региональная жизнь. Огромный якорь «Маяка» – крупный торговый центр «Дана Молл», который принимает около 2 млн людей в месяц. Малый и средний бизнес здесь на первом плане, а это суть и основа экономики всего государства, – говорит главный архитектор компании.

Покупатели квартир комплексов «Парк Челюскинцев» и «Маяк Минска» могут оценить, как продвигается строительство жилья, с помощью видеотура на сайте застройщика.

Будьте этой весной смелее! Ведь престиж – это ценность жилья, а не его недоступность!

Весенняя акция и выгодные финансовые инструменты помогут вам принять правильное решение!

Длительная рассрочка от застройщика – это самое быстрое и простое решение квартирного вопроса! В комплексе «Маяк Минска» рассрочка предоставляется на срок до 5 лет, в «Парке Челюскинцев» – до 4 лет. Без процентов, без переплат. Первый взнос можно уплатить с помощью кредита от банка-партнера до 40 тысяч рублей - без справок и поручителей.

Привлекательны и программы кредитования от банков-партнеров – это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. Партнерская программа с Беларусбанком предусматривает, что процентная ставка по кредиту составит 4,74% в первый год, 9,75% – на второй и третий год, затем – 12,32%. А по программе БПС-Сбербанка на первые два года ставка составит 6,99%.

Для тех, кто готов заплатить за свое жилье сразу – собственными средствами либо с привлечением кредитов банков предусмотрены скидки.

Все подробности по условиям покупки квартир можно узнать на сайте bir.by и в отделах продаж застройщика. Офис по продаже квартир в комплексах «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев» работает ежедневно с 9.00 до 22.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 11 («Дана Молл», 1-й этаж), ст. метро «Восток». Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Престиж – это ваш выбор!

ООО «Эмирейтс Блю Скай». УНП 191061449.