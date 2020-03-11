Экс-заместитель госсекретаря Совбеза Андрей Втюрин: «Признаю вину полностью»

В эту среду, 11 марта, в суде Московского района Минска продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего заместителя государственного секретаря Совета безопасности Андрея Втюрина и еще 15 обвиняемых.

Напомним, 16 фигурантов дела обвиняют в получении и даче взяток во время поставок в Беларусь телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения.

Среди обвиняемых - представители госорганов и банков, крупные бизнесмены.

Продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении Андрея Втюрина и еще 15 обвиняемых.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Андрей Втюрин находится под стражей и в суде сидит в клетке. Он обвиняется в получении взяток на сумму более 190 тысяч долларов и подстрекательстве к даче взятки на сумму 15 тысяч долларов.

Втюрин был задержан при получении взятки от представителя российской коммерческой структуры за содействие в продвижении ее интересов в Беларуси.

- Вину признаю в полном объеме. Но у меня есть сомнения в классификации моих действий, - сказал уверенным голосом Втюрин.

Среди обвиняемых - представители госорганов и банков, крупные бизнесмены.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В эту среду зачитали обвинения и другим фигурантам уголовного дела. Так, бизнесмен Владимир Томченко, который обвиняется в том, что дал взятку Втюрину на сумму не менее 9 тысяч долларов, сказал, что признает свою вину. Признал свою вину и Владимир Казанцев - он тоже давал взятку Втюрину.

Бизнесмен Владимир Томченко, который обвиняется в том, что дал взятку Втюрину.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Как писала "Комсомолка", остальные фигуранты уголовного дела получили взятки, которые впечатляют своим размером. Так, самую крупную взятку, как сообщали в КГБ, вместе с Андреем Подгорным, заместителем начальника Главного управления информационных технологий Национального банка, получил Феликс Касперович, председатель правления «Белорусского межбанковского расчетного центра» - не меньше 868 750 долларов.

Андрей Подгорный на двоих с Касперовичем принял 868 тысяч долларов взяток.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сергея Сиводедова, генерального директора «Белтелеком», обвиняют в получении не менее 470 000 долларов и 15 000 евро взяток.

А Владимира Жилина, фактического руководителя компании «Мобильный сервис», обвиняют в даче взяток на общую сумму 900 250 долларов.

Феликс Касперович полностью признает себя виновным.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Судебное слушание продолжается.

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